Tổng Bí thư: Mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ngày càng phát triển tốt đẹp.

Những người bạn Hàn Quốc vui mừng được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm; ngưỡng mộ sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thời gian qua, vui mừng trước quan hệ hai nước không ngừng được vun đắp, phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8, tại Thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Hàn Quốc.

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, có sự tham gia của 100 đại biểu là đại diện các nhân sỹ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, một số đại biểu những người bạn Hàn Quốc đã bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm; ngưỡng mộ bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thời gian qua; vui mừng trước quan hệ hai nước không ngừng được vun đắp, phát triển, trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của nhau; khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển, là cầu nối góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp hơn…

Bày tỏ xúc động trước tình cảm của những người bạn Hàn Quốc dành cho nhân dân, đất nước Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới những người bạn Hàn Quốc, thời gian qua đã có nhiều đóng góp, vun đắp cho quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc./.