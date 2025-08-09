Mở ra chương mới trong quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1992, ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) vào năm 2015 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2022.

Đến nay, Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác, nhất là lĩnh vực thương mại cũng như hưởng lợi nhiều từ FTA song phương và đa phương mà hai bên tham gia, nhất là Hiệp định VKFTA.

Nếu như trước đây, các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa nhưng hiện nay đã có nhiều dự án của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc với quy mô lớn.

Vì vậy, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra chương mới cho mối quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc; trong đó, có thương mại và đầu tư.

Đối tác tiềm năng

Đánh giá về thị trường Hàn Quốc, các chuyên gia cho biết trong quan hệ hợp tác thương mại, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam và Hàn Quốc có tính bổ sung rõ nét và ít có sự cạnh tranh trực tiếp.

Do đó, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) Hàn Quốc sản xuất như điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị phụ tùng) và các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông thủy sản, thực phẩm chế biến, dệt may, giày dép, đồ gỗ.

Tính đến tháng 5/2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 94 tỷ USD, với 10.203 dự án, chiếm 23,5% tổng số dự án và 18,1% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 90 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD trong những năm tới. Trong ảnh: Dây chuyền chế biến tôm xuất khẩu ở nhà máy của Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú, xuất sang thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Hàn Quốc cũng đứng thứ hai về hợp tác phát triển với cam kết hỗ trợ 4 tỷ USD đến năm 2030. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Việt Nam đầu tư tại Hàn Quốc 112 dự án với tổng số vốn đạt 37,4 triệu USD.

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc thông tin các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, phương tiện vận tải và máy móc, đều đạt tốc độ tăng trưởng cao.

Nhìn vào mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam có thể thấy, doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường này. Bên cạnh đó, với những mặt hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có ưu thế như máy tính và dụng cụ trang thiết bị cũng có tốc độ tăng trưởng cao.

Điều này thể hiện rõ ràng doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc nói chung, cũng như các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam đang đầu tư sản xuất khá hiệu quả và xuất khẩu trở lại Hàn Quốc.

Hơn nữa, do cùng là thành viên của một số hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương, nhất là VKFTA đã mang lại cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, Việt Nam cũng đang có những lợi thế nhất định khi xuất khẩu sang Hàn Quốc, ngoài vị trí địa lý rất gần cũng như luồng hàng từ Việt Nam qua Hàn Quốc rất thường xuyên nên chi phí logictis rất rẻ. Đây là những lợi thế giúp doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp và làm việc với ngài Choi Young Sam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực; trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực chính thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ sự tin tưởng Đại sứ Choi Young Sam cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ là cầu nối tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 150 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.

Trung tuần tháng 7/2025 vừa qua, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại thị trường Hàn Quốc trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Đại diện Công ty cổ phần Ameii Việt Nam cho biết, tham gia các hoạt động của Đoàn tại hội chợ, công ty không chỉ tiếp cận được những khách hàng nhập khẩu tiềm năng của Hàn Quốc mà còn kết nối được với một hệ thống siêu thị lớn của Malaysia quan tâm tới các sản phẩm trái cây sấy của công ty.

Đẩy mạnh hợp tác

Mới đây, Sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức hội nghị làm việc giữa doanh nghiệp tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) và doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa hai tỉnh (2005-2025).

Đại diện Sở Công Thương Thái Nguyên khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương không ngừng được củng cố, mở rộng trên nhiều lĩnh vực; trong đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng mang lại những kết quả tích cực.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam: đứng đầu về đầu tư trực tiếp (FDI), đứng thứ hai về ODA . Trong ảnh: Dây chuyền lắp ráp máy giặt tự động hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (100 % vốn Hàn Quốc). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đại diện Sở Công Thương Thái Nguyên tin tưởng với thế mạnh về công nghệ, mẫu mã, chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp tỉnh Gyeongsangbuk-do sẽ mở ra cơ hội hợp tác hiệu quả, lâu dài tại thị trường Thái Nguyên. Từ đó, có khả năng lan tỏa đến các tỉnh lân cận cũng như mở rộng ra thị trường Việt Nam thông qua kênh phân phối chuyên nghiệp, hiện đại.

Tại Hội chợ Korea Import Fair 2025 ở Seoul, doanh nghiệp Việt đã gây ấn tượng mạnh, mở ra cơ hội thâm nhập chuỗi bán lẻ lớn như Walmart, Costco tại Hàn Quốc.

Nhiều doanh nghiệp trong đoàn bày tỏ sự tin tưởng rằng đây sẽ là bước đệm quan trọng, đưa hàng Việt từ “tốt trong nước” đến “chuẩn quốc tế” và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

Để đẩy mạnh xuất khẩu sang Hàn Quốc, Bộ Công Thương cho biết sẽ triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030” thực chất và có hiệu quả.

Cùng đó, tăng cường trao đổi thông tin, chính sách với cơ quan chính phủ của Hàn Quốc, nhất là chính sách liên quan đến phòng vệ thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch, năng lượng sạch, ngành sản xuất thân thiện môi trường.

Hơn nữa, thúc đẩy việc mở cửa thị trường cho sản phẩm nông sản hai bên, trước mắt là quả vải, chanh leo của Việt Nam và quả kiwi, quýt của Hàn Quốc.

Đặc biệt, đầu tư vào hạ tầng logistics gồm cảng biển, trung tâm logistics thông minh, hạ tầng kỹ thuật số để tối ưu hóa chuỗi cung ứng; kết nối, xúc tiến đưa hàng Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào kênh phân phối lớn của Hàn Quốc như Lotte Mart, E-Mart, Home Plus, CJ Home Shoping.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) Ahn Duk-geun đề nghị Việt Nam tăng cường thúc đẩy hợp tác về chuỗi cung ứng các loại khoáng sản quan trọng thông qua việc chỉ đạo các đơn vị chức năng của hai bên cùng phối hợp triển khai có hiệu quả dự án Trung tâm hợp tác công nghệ chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu.

Bộ trưởng Ahn Duk-geun mong Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia đầu tư vào dự án điện khí LNG của Việt Nam cũng như tăng cường hợp tác song phương về năng lượng sạch và điện hạt nhân của Việt Nam.

Về thương mại, Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng nhau hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Việt Nam xác định mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng kinh tế cần đạt mức 2 con số trở lên, để đạt được mục tiêu đó, nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nguồn và truyền tải điện đến năm 2030 của Việt Nam rất lớn, lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm.

"Mục tiêu này là thách thức với Việt Nam nhưng cũng là cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài; trong đó, có doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc," Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Ngay sau buổi gặp gỡ song phương, hai Bộ trưởng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và thương mại kỳ vọng tạo ra những đột phá mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Đặc biệt, hai Bộ trưởng đã cùng nhất trí rằng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ MOTIE Hàn Quốc sẽ luôn phối hợp chặt chẽ, cùng tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kết nối kinh doanh, đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp hai nước./.

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân từ ngày 10 đến 13/8/2025.