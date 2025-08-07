"Chuyến thăm của Tổng Bí thư mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc"

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc từ ngày 10-13/8.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Seoul đã có cuộc phỏng vấn Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung về ý nghĩa chuyến thăm, tiềm năng hợp tác song phương và những ưu tiên chính sách của Chính phủ Hàn Quốc trong hợp tác với Việt Nam.

- Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2022. Xin Tổng thống cho biết chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào đối với hiện tại và tương lai của quan hệ giữa hai nước?

Tổng thống Lee Jae Myung: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc là sự kiện đón tiếp nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên mà chính phủ do nhân dân làm chủ của chúng tôi tổ chức. Điều này cho thấy Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và là minh chứng cho quyết tâm mạnh mẽ của cá nhân tôi cũng như Chính phủ Hàn Quốc trong việc phát triển mối quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện” giữa hai nước hướng tới tương lai.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam còn gần gũi hơn nhiều so với khoảng cách về địa lý thông thường. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, hai nước chúng ta đã không ngừng phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Về kinh tế, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba và là đối tác hợp tác phát triển lớn nhất của Hàn Quốc. Với khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Hơn nữa, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta rất sâu sắc và bền chặt, vượt xa những gì có thể diễn tả chỉ bằng các chỉ số kinh tế. Với hơn 5 triệu lượt thăm viếng lẫn nhau hằng năm, có thể thấy mức độ giao lưu sôi nổi giữa người dân hai nước, qua đó tạo dựng nên nền tảng vững chắc của niềm tin và tình hữu nghị.

Bản thân tôi cũng cảm thấy rất tự hào vì đã đóng góp, dù chỉ là một phần nhỏ, vào việc mở rộng lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Khi còn là Thị trưởng thành phố Seongnam, tôi đã ký thiết lập mối quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Seongnam và tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam, đồng thời tích cực thúc đẩy các hoạt động giao lưu quốc tế và các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Ngay sau khi nhậm chức Tổng thống, tôi đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam, thể hiện quyết tâm hợp tác, đồng thời cũng xúc tiến việc cử đặc phái viên sang Việt Nam.

Vì vậy, chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam càng mang ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Tôi tin rằng chuyến thăm này sẽ góp phần củng cố hơn nữa lòng tin chính trị giữa hai nước, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra chương mới cho mối quan hệ Hàn-Việt.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan hệ Hàn-Việt sẽ không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại và đầu tư như hiện nay mà sẽ vươn tới hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược tương lai như hạ tầng quốc gia, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.

Vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác kinh tế, hai nước chúng ta cũng là những “đối tác toàn diện” cùng hướng tới tương lai trên trường quốc tế. Trước tiên, từ góc độ hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, sự hợp tác giữa hai nước là vô cùng cần thiết bởi lẽ hòa bình và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên không còn là vấn đề riêng của khu vực. Việt Nam là một đối tác không thể thiếu và thiết yếu trong quá trình chuyển đổi quan hệ liên Triều hướng tới hòa giải và hợp tác. Tôi hy vọng hai nước sẽ cùng nhau hợp tác vì hòa bình và ổn định của thế giới.

Ngoài ra, Hàn Quốc và Việt Nam còn có điểm chung là cùng đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC vào các năm 2025 và 2027. Tôi mong rằng hai nước sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác tích cực không chỉ trong khuôn khổ APEC mà còn trên nhiều diễn đàn đa phương khác.

- Xin Tổng thống cho biết những ưu tiên chính sách của Chính phủ Hàn Quốc trong hợp tác với Việt Nam?

Tổng thống Lee Jae Myung: Khi môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu ngày càng trở nên bất ổn, việc mở rộng và phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước là điều càng cần phải được nhấn mạnh.

Quan hệ đối tác kinh tế mà Hàn Quốc và Việt Nam đã xây dựng trong suốt thời gian qua là một ví dụ sinh động cho thấy các quốc gia hoàn toàn có thể tạo ra lợi ích chung trong quan hệ quốc tế.

Chúng ta sẽ cùng nỗ lực để đạt được mục tiêu chung là đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030. Chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng mục tiêu đầy tham vọng này không chỉ đơn thuần là tăng kim ngạch thương mại mà còn đóng góp vào tăng trưởng bền vững của cả hai nước.

Như tôi đã đề cập trước đó, chúng tôi mong muốn mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai nước sang các lĩnh vực chiến lược và hướng tới tương lai. Tôi được biết rằng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng Bí thư, đang theo đuổi tầm nhìn quốc gia "trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030" và "trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045."

Tôi kỳ vọng rằng trong tiến trình phát triển đó, Hàn Quốc sẽ là đối tác tin cậy đồng hành cùng Việt Nam. Các lĩnh vực như điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao và hạ tầng cơ sở, cũng như các ngành công nghiệp khoa học-công nghệ tiên tiến sẽ đóng vai trò then chốt trong hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia của Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra phương án hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực hạ tầng, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển công nghệ thông qua các tổ chức như Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST), đồng thời thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực ưu tú, từ đó đóng góp vào sự thịnh vượng chung của cả hai quốc gia.

Giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa chính là nền tảng vững chắc để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục quan tâm và tích cực hỗ trợ để đông đảo người dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc có thể an cư như một phần của xã hội Hàn Quốc.

Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch và công nghiệp văn hóa giữa hai nước. Với ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc (K-content) đã được khẳng định trên thị trường toàn cầu, hợp tác văn hóa giữa hai nước chúng ta sẽ không chỉ đơn thuần là chia sẻ những nét đẹp của nhau mà còn tạo ra cơ hội cùng có lợi cho cả Hàn Quốc và Việt Nam.

- Quan hệ kinh tế luôn là điểm nổi bật trong hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong hơn 30 năm qua, Xin Tổng thống đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quan trọng này?

Tổng thống Lee Jae Myung: Trong suốt hơn 30 năm qua, Hàn Quốc và Việt Nam đã là những đối tác kinh tế chủ chốt của nhau, và tôi tin rằng trong tương lai, Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Hàn Quốc.

Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã đạt 86,7 tỷ USD, đầu tư trực tiếp từ các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam lên đến 7 tỷ USD.

Việt Nam hiện là quốc gia nhận đầu tư lớn nhất từ Hàn Quốc trong khối ASEAN, trong khi Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hưng Yên và Công ty cổ phần đầu tư Bảo Hưng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Những con số về thành tựu trên đã chứng minh rõ ràng tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Giờ đây, đã đến lúc nâng cao chất lượng hợp tác thông qua các ngành công nghiệp tương lai như AI, công nghệ cao, dịch vụ và nội dung số.

Từ góc nhìn của Hàn Quốc, Việt Nam là một quốc gia có đầy đủ tiềm năng để trở thành trung tâm của các ngành công nghiệp tăng trưởng mới với những lợi thế như: Nguồn nhân lực trẻ và tài năng; Môi trường đầu tư hấp dẫn; Mạng lưới thương mại đa tầng hiệu quả.

Nếu hơn 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam tiếp tục phát huy tiềm năng dựa trên những thế mạnh này, tôi tin chắc rằng Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục củng cố vị thế là những đối tác đáng tin cậy nhất của nhau trong lĩnh vực hợp tác kinh tế.

- Việt Nam và Hàn Quốc đã tham gia các cơ chế hợp tác kinh tế song phương và đa phương như Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)... Theo Ngài, hai nước có thể khai thác các cơ chế này như thế nào để nâng cao hiệu quả hợp tác, giảm thiểu tác động từ những căng thẳng trong thương mại thế giới thời gian gần đây?

Tổng thống Lee Jae Myung: Những thành tựu rực rỡ mà Hàn Quốc và Việt Nam cùng đạt được chính là minh chứng rõ ràng cho thấy một trật tự thương mại tự do có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên. Mạng lưới FTA đa tầng mà hai nước đã xây dựng với nhau đã trở thành nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, so với năm 2006 - trước khi Hiệp định Thương mại tự do Hàn Quốc-ASEAN (FTA Hàn Quốc-ASEAN) có hiệu lực - kim ngạch thương mại giữa hai nước đến năm 2024 đã tăng khoảng 18 lần và đầu tư cũng đã tăng hơn gấp đôi.

Tác động của các FTA không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy thương mại. Nhờ mở rộng hợp tác kinh tế, hai nước đã có thể phối hợp chặt chẽ hơn trong việc ứng phó với các vấn đề toàn cầu như chuyển đổi số và biến đổi khí hậu - những thách thức mà nỗ lực của một quốc gia đơn lẻ khó có thể giải quyết.

Sự hợp tác này, theo thời gian, đã tạo ra một chu trình tích cực, nơi mà hành động chung để đối phó các vấn đề toàn cầu lại tiếp tục giúp mở rộng hợp tác kinh tế song phương về cả chiều rộng và chiều sâu.

Chính vì vậy, FTA Việt Nam-Hàn Quốc, đánh dấu 10 năm hiệu lực trong năm nay, là một thành quả mang tính biểu tượng cho hành trình chung hướng tới một trật tự thương mại tự do và công bằng.

Tôi hy vọng rằng lịch sử hợp tác kinh tế mà Hàn Quốc và Việt Nam cùng xây dựng sẽ tiếp tục trở thành một nền tảng quan trọng để phục hồi và phát triển một trật tự thế giới dựa trên thương mại tự do và cùng có lợi trong tương lai.

- Ngoại giao nhân dân được xem là cầu nối vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Hiện có khoảng 300.000 kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. Xin Tổng thống cho biết đánh giá của Ngài về vai trò, sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và chính sách của Chính phủ Hàn Quốc nhằm thúc đẩy giao lưu nguồn nhân lực giữa hai nước trong thời gian tới?

Tổng thống Lee Jae Myung: Có khi nào người dân Việt Nam nghe nói Đà Nẵng là tỉnh Gyeonggi chưa? Có rất nhiều người Hàn Quốc chúng tôi đến Đà Nẵng, Việt Nam để nghỉ dưỡng. Chính vì vậy mà người ta vẫn nói đùa rằng không phân biệt được ở đây là Hàn Quốc hay Việt Nam.

Giao lưu nhân dân giữa hai nước sôi động đến mức có những câu chuyện vui như vậy. Không chỉ là những chuyến du lịch ngắn hạn, hiện nay hai nước có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Hàn-Việt. Điều này có nghĩa là hai quốc gia được xem như “hai nhà thông gia” nhờ các mối quan hệ hôn nhân.

Những du khách yêu mến hai nước, 100.000 gia đình đa văn hóa, cùng với những người lao động Việt Nam đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc chính là cây cầu vững chắc kết nối Hàn Quốc và Việt Nam, là những “nhà ngoại giao nhân dân” đáng tin cậy thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai nước.

Hội thao của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Vì vậy, tại phiên họp chính phủ mới đây, tôi đã chỉ đạo đưa ra các chính sách hỗ trợ dành cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các biện pháp để nhiều lao động Việt Nam có thể làm việc trong môi trường an toàn, lành mạnh tại Hàn Quốc. Không chỉ vậy, Chính phủ Hàn Quốc sẽ không quên cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo điều kiện cư trú ổn định và phúc lợi cho các gia đình đa văn hóa.

Từ kinh nghiệm khi còn làm Thị trưởng thành phố Seongnam, tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác giữa các chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Chúng tôi sẽ tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các chính quyền địa phương, mở rộng cơ hội tiếp xúc giữa doanh nghiệp và người dân hai nước, cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự nhằm làm sâu sắc hơn nội dung giao lưu nhân dân.

Chứng kiến những thành tích của Huấn luyện viên Park Hang Seo, không chỉ người dân Việt Nam mà cả người dân Hàn Quốc cũng vui mừng và cổ vũ như chính đội tuyển của mình vậy.

Mới nhất, tôi cũng nghe tin vui rằng Huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp. Đây thực sự là niềm vui chung của chúng ta. Tôi xem đây là kết quả xuất sắc và điển hình của giao lưu nhân dân sôi động giữa hai nước. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ để các kết quả hợp tác và giao lưu giữa hai nước ngày càng lan tỏa và tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực khác nhau./.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10-13/8/2025.