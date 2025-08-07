Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung (Li Che Miêng) và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc.

Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 2025./.

Nâng tầm quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm trưởng đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Hàn Quốc từ 29/7-2/8.