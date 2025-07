Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực

Sáng 30/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 28-30/7/2025.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tiến hành cuộc điện đàm và cử Đặc phái viên sang Việt Nam ngay sau khi nhậm chức, qua đó thể hiện sự coi trọng Việt Nam và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tân Tổng thống Lee Jae Myung, Chủ tịch nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống, Hàn Quốc sẽ tiếp tục phồn vinh và nhân dân hạnh phúc; đồng thời khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và ủng hộ các chính sách phát triển của Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2022, hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực; hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Trên cơ sở tiềm năng phát triển còn rất lớn, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tiếp tục thúc đẩy triển khai các lĩnh vực hợp tác mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu trên cơ sở hai bên cùng có lợi, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; mở rộng hợp tác văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước mong muốn Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho gần 350.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có gần 100.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn là cầu nối hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp chân tình và trọng thị của Chủ tịch nước, Đặc phái viên Park Chang Dal cho biết Tổng thống Lee Jae Myung rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác trọng tâm tại khu vực; mong muốn trên cơ sở mục tiêu phát triển thực chất và hiệu quả của Chính quyền mới Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để cùng nhau phát triển; đề nghị Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình đầu tư vào Việt Nam.

Về vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Đặc phái viên Park Chang Dal khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc và APEC 2027 tại Việt Nam./.

