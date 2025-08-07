Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10-13/8.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

- Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân?

Đại sứ Vũ Hồ: Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ 10-13/8/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm là vị quốc khách đầu tiên tới Hàn Quốc sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức. Có thể khái quát, sự kiện này là sự kết hợp hài hòa giữa hợp tình, hợp lý và hợp thời.

Nói về tình, đúng 8 thế kỷ trước, Lý Long Tường, hoàng tử nhà Lý đặt chân tới Cao Ly khơi nguồn giao lưu Việt-Hàn. Trải nhiều năm tháng, qua nhiều trầm bổng, mối quan hệ này đạt tới đỉnh cao. Ba năm trước, hai nước trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, là mốc son trong lịch sử quan hệ hai dân tộc.

Xét về lý, đối thoại chân thành, trao đổi thẳng thắn, đề cập sâu rộng là những đặc điểm cơ bản trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm lần này chính là phản ánh rõ nét sự trưởng thành của mối quan hệ Việt-Hàn, được lãnh đạo hai nước vun trồng qua 3 thập kỷ. Những trao đổi, những cam kết trong chuyến thăm này, bên cạnh những con số, sẽ còn là những cam kết cho sự phát triển bền vững của đối tác chiến lược toàn diện Việt-Hàn.

Thế giới và khu vực nói chung, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Thời cơ trộn với thách thức, thuận lợi lẫn với khó khăn, đây chính là thời điểm phù hợp để lãnh đạo hai bên cùng nhau truyền đi thông điệp về quyết tâm hợp tác chặt chẽ và toàn diện vì hòa bình ổn định vì phát triển bền vững của khu vực cũng như của thế giới.

- Xin Đại sứ cho biết những hoạt động nổi bật nào sẽ diễn ra trong chuyến thăm lần này?

Đại sứ Vũ Hồ: Trước hết phải nhận thức rằng bản thân chuyến thăm này đã là một sự kiện nổi bật trong bang giao hai nước. Đây là lần đầu tiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được chính quyền Hàn Quốc mời làm quốc khách ngay sau khi lên nắm quyền.

Tổng thống Lee Jae Myung đích thân chỉ đạo công tác tiếp đón đoàn cấp cao Việt Nam, yêu cầu các bộ ngành đáp ứng và hỗ trợ tối đa để chuyến thăm thành công.

Có thể dự đoán, chuyến thăm này sẽ bao gồm nhiều hoạt động, đa dạng, phong phú với những điểm nhấn chiến lược về chính trị, hợp tác kinh tế-thương mại, về văn hóa và nghệ thuật và cả về giao lưu nhân dân. Các trao đổi sẽ mang đậm tầm chiến lược, định hình cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên mới đang thành hình ở cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ trả lời phóng vấn của phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Không chỉ có vậy, chuyến thăm này còn được kỳ vọng sẽ mở ra cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Hàn một dung mạo mới, tăng trưởng cả về lượng, biến đổi cả về chất.

Cùng với những phát triển vượt bậc trong quan hệ, giao lưu nhân dân, giao thoa văn hóa cũng đang ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Đến nay, đã có tới khoảng 600.000 người Việt và người Hàn đang định cư ở Hàn Quốc và Việt Nam. Đây chính là nguồn lực chiến lực để triển khai các quyết tâm và cam kết của lãnh đạo hai nước.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là nguồn động viên to lớn đối với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, là biểu tượng cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho kiều bào ở xa Tổ quốc nói chung, ở Hàn Quốc nói riêng.

- Sau khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2022 thì nội hàm của mối quan hệ này cần được xác định và thúc đẩy như thế nào cho phù hợp với tình hình mới?

Đại sứ Vũ Hồ: Chúng ta có thể thấy rằng Đối tác Chiến lược Toàn diện là biểu hiện cao nhất về lòng tin mà các nước có thể tặng nhau. Quan hệ Việt-Hàn trải qua hơn 30 năm, đạt nhiều thành tựu. Đây chính là thời khắc để hai nước cùng định ra những bước đi mang tầm chiến lược, từ đó cùng bước vào giai đoạn phát triển mới cả về lượng lẫn về chất.

Lấy hợp tác kinh tế-thương mại làm ví dụ. Hàn Quốc ngày nay là nhà đầu tư lớn nhất Việt Nam với số vốn lũy kế lên tới 92 tỷ USD, là bạn hàng đứng thứ ba với kim ngạch hai chiều trên 90 tỷ USD và đang hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD. Với Hàn Quốc, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.

Hoạt động tại một doanh nghiệp vốn Hàn Quốc tại Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình hiện nay, đổi mới vẫn là nhu cầu cấp thiết. Những con số trên đây là rất ấn tượng, nhưng vẫn rất cần phải có sự biến đổi về chất. Ngoài thương mại và đầu tư, hai nước cần mở rộng trao đổi, và làm sâu sắc thêm hợp tác trong những lĩnh vực mới, then chốt. Những lĩnh vực này bao hàm cả đầu tư và chuyển giao công nghệ, hợp tác phát triển hạ tầng và tài chính, đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi cung ứng và hội nhập toàn cầu, thể chế và chính sách…

- Văn hóa luôn là nền tảng tinh thần của xã hội, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng. Đại sứ đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển và giao lưu hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới?

Đại sứ Vũ Hồ: "Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sợi dây liên kết bền vững giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế." Câu nói này hết sức đúng đắn khi áp dụng vào quan hệ Việt-Hàn, hai nước đã có những giao thoa văn hóa cả từ cội nguồn lẫn hiện tại. Những giá trị chung về văn hóa của hai nước được phản ánh sâu sắc và rõ nét trong những nét tương đồng có thể tìm thấy trong mọi mặt đời sống xã hội từng nước.

Để nuôi dưỡng và thúc đẩy những giao lưu, hợp tác về văn hóa nghệ thuật, chúng ta nên xuất phát từ cách hiểu “kết nối tâm hồn chính là gắn kết tương lai.” Từ đó, hai bên xây dựng các chương trình trao đổi văn hóa và nghệ thuật như thường niên tổ chức các lễ hội văn hóa Việt-Hàn, hỗ trợ các đoàn nghệ thuật truyền thống và hiện đại giao lưu, biểu diễn.

Trong quá trình này, chúng ta cũng không nên bỏ qua những yếu tố quan trọng như giáo dục truyền thống, bảo tồn tiếng mẹ đẻ, tận dụng nội dung đa ngôn ngữ trên nền tảng số…, qua đó vừa đẩy mạnh giao lưu văn hóa vừa bảo tồn và bồi đắp các giá trị tinh thần cho người dân hai nước.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về khả năng giao lưu trong lĩnh vực nội dung số giữa hai nước?

Đại sứ Vũ Hồ: Tôi cho rằng khả năng hợp tác và giao lưu trong lĩnh vực nội dung số giữa Việt Nam và Hàn Quốc là rất tiềm năng và cần được khai thác mạnh mẽ hơn.

Việt Nam và Hàn Quốc đều có tỷ lệ người trẻ sử dụng Internet cao, năng động trên các nền tảng số như YouTube, TikTok, Instagram… Việc hợp tác trong lĩnh vực nội dung số, bao gồm phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, truyện tranh số, video ngắn và nền tảng giáo dục trực tuyến sẽ giúp hai nước giao lưu văn hóa một cách linh hoạt, hiện đại và bền vững.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

