Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân từ ngày 10 đến 13/8/2025.

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8/2025.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và cũng là chuyến thăm của người đứng đầu Đảng ta sau 11 năm.

Chuyến thăm lần này hy vọng góp phần rất quan trọng vào việc tăng cường tin cậy chính trị, nâng tầm hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực

Đồng thời mở ra lĩnh vực hợp tác mới như khoa học sáng tạo, chuyển đổi số trong đó có lĩnh vực hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; hợp tác trong phát triển chuỗi sản xuất, phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước./.