Người Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ vọng vào chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến Hàn Quốc từ ngày 10-13/8 thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội.

Chuyến thăm này được nhiều người kỳ vọng là cơ hội tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, giao lưu nhân sự và hiểu biết về văn hóa.

Sự đổi thay kỳ diệu

Là một người Hàn Quốc đã sống tại Hà Nội gần 25 năm, ông An Sung Gu, Phó Tổng Giám đốc POSCO Vietnam bày tỏ sự thán phục khi chứng kiến những đổi thay kỳ diệu của Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Năm 2001, khi mới tới Hà Nội, ông An Sung Gu thấy Hà Nội là một thành phố mới phát triển, chủ yếu đi lại bằng xe máy và xe đạp thì giờ đây đã trở thành một thành phố phát triển sánh ngang với các thủ đô khác ở khu vực Đông Nam Á.

Trên đường phố, ôtô và xe máy mang thương hiệu Việt Nam tràn ngập. Nhiều tòa nhà cao từ 40 đến 50 tầng đã được xây dựng. Cơ sở hạ tầng giao thông, đường điện… đã được cải thiện đáng kể, giúp cho điều kiện sống của người dân tốt hơn nhiều so với hơn 20 năm trước.

Ông An Sung Gu, Phó Tổng Giám đốc POSCO Vietnam. Ảnh: TTXVN phát

Chung nhận định, ông Ja Young Cho (chuyên gia cao cấp về công nghệ thông tin làm việc tại Hà Nội) bày tỏ sự ấn tượng khi thấy Hà Nội bắt đầu mở rộng việc sử dụng xe buýt điện.

Việc hoàn thành tuyến Metro số 1 và số 2 trong thành phố đã đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu phát triển không gian xanh, môi trường trong sạch. Đó là những nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Những thay đổi “ngoạn mục” này được ông Park Nark Jong (nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam) đánh giá là kết quả của chính sách "Đổi mới" được triển khai từ khi mở cửa nền kinh tế thị trường.

Là người Hàn Quốc đã sống và làm việc 13 năm ở Việt Nam, ông Park Nark Jong đánh giá Việt Nam phát triển toàn diện về cả kinh tế và xã hội trong những năm gần đây.

Về phát triển kinh tế, ông Park Nark Jong nhìn nhận Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng được cơ sở hạ tầng, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lưu thông hàng hóa và các hoạt động của người dân.

Cùng với đó, người dân Việt Nam dần nâng cao mức thu nhập và thay đổi văn hóa tiêu dùng theo hướng đa dạng và cao cấp hơn nhiều so với trước đây. Các thương hiệu nước ngoài, cũng như các thương hiệu nội địa của Việt Nam đang cạnh tranh và thâm nhập, mở rộng thị trường.

Mặt khác, dựa trên nguồn lao động trẻ và dồi dào, Việt Nam đang trở thành một cơ sở sản xuất hấp dẫn cho ngành công nghệ thông tin và công nghệ cao. Nhiều tập đoàn toàn cầu, bao gồm các doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung và LG, đã thành lập nhà máy sản xuất tại Việt Nam, trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi cho nền kinh tế Việt Nam.

Về phát triển xã hội, ông Park Nark Jong đánh giá Việt Nam đã đầu tư có hiệu quả và nâng cao trình độ giáo dục. Số lượng nhân tài có kinh nghiệm du học nước ngoài cũng tăng lên, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực chung của xã hội Việt Nam.

Xe buýt điện. (Nguồn: TTXVN)

Người dân có xu hướng cởi mở về văn hóa, tăng cơ hội tiếp xúc với nhiều loại hình văn hóa đa dạng hơn so với trước đây. Việc này làm hình thành các xu hướng xã hội mới, đặc biệt là trong giới trẻ.

Điển hình là làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu (làn sóng văn hóa Hàn Quốc) với K-pop (nhạc pop Hàn Quốc), K-drama (phim truyền hình Hàn Quốc) đã thu hút các bạn trẻ Việt Nam…

“Điều gây ấn tượng mạnh nhất là dù có những thay đổi nhanh chóng, nguồn năng lượng sôi nổi, sự kiên trì và thái độ lạc quan của người dân Việt Nam vẫn không hề thay đổi. Tôi nghĩ rằng sức mạnh tiềm tàng đã giúp người dân Việt Nam vượt qua những cuộc chiến tranh kéo dài và khó khăn về kinh tế chính là tài sản lớn nhất của xã hội Việt Nam,” ông Park Nark Jong nhấn mạnh.

Ấn tượng này không chỉ riêng ông Park Nark Jong cảm nhận mà nhiều người Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam cũng cùng chung suy nghĩ.

Anh Jang Sang Hwa (sinh năm 1992, Trưởng phòng chất lượng công ty sản xuất linh kiện điện tử của Hàn Quốc tại Việt Nam) cho biết: “Tôi ấn tượng nhất với tinh thần cầu tiến cũng như thân thiện của người dân nơi đây. Họ rất siêng năng, chăm chỉ và làm việc rất tốt, ham học hỏi. Đồng thời, họ luôn giúp đỡ những người nước ngoài sống xa quê hương như chúng tôi.”

Phát triển sâu rộng các lĩnh vực hợp tác

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc, ông Park Nark Jong bày tỏ hy vọng kết quả chuyến thăm sẽ giúp nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, mở rộng các hợp tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, tăng cường hiểu biết về văn hóa…

Cụ thể, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ vọng mối quan hệ đối tác giữa hai nước sẽ được củng cố trong các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, như chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phát triển chung, thay vì chỉ dừng lại ở hợp tác sản xuất đơn thuần. Đặc biệt là việc hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (AI, Big Data…) sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn.

Ông Park Nark Jong, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

“Thêm vào đó, tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn để những tài năng trẻ của Việt Nam học hỏi công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc, đồng thời người Hàn Quốc cũng có cơ hội trải nghiệm tiềm năng tăng trưởng năng động của Việt Nam. Để làm được điều này, các chương trình học bổng và thực tập cấp chính phủ của hai nước cần được mở rộng,” ông Park Nark Jong nói.

Trong lĩnh vực văn hóa, ông Park Nark Jong mong rằng có thêm nhiều sự giao lưu hai chiều, hiểu và tôn trọng văn hóa của nhau. Văn hóa và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam được giới thiệu nhiều hơn tại Hàn Quốc, từ đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Là người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tư vấn chuyên môn về chương trình ODA của Hàn Quốc, ông Ja Young Cho cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, người dân Việt Nam rất thân thiện.

Do đó, ông hy vọng sẽ có nhiều dự án hợp tác hơn nữa giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, Việt Nam còn cần thêm nhiều chuyên gia hơn nữa để có thể ứng dụng những công nghệ và chuyên môn tiên tiến của các nước khác, trong đó có Hàn Quốc.

Bàn thêm về lĩnh vực văn hóa xã hội, ông An Sung Gu cho rằng gần đây, mối giao lưu của nhân dân hai nước đang diễn ra khá sôi động trên nhiều lĩnh vực với khoảng 200.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc kết hôn với người Việt Nam... Điều này thể hiện mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa hai nước, không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa và xã hội.

“Nếu người dân và chính phủ hai nước hiểu được văn hóa và hoàn cảnh của nhau và hướng tới hợp tác chung, tôi mong đợi một kết quả đôi bên cùng có lợi. Cụ thể, nếu Hàn Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác về các vấn đề như thuế quan và chuỗi cung ứng đang trở thành vấn đề toàn cầu, tôi tin rằng cả hai nước sẽ có thể đạt được kết quả tích cực trong các vấn đề toàn cầu này,” ông An Sung Gu bày tỏ.

Những ảnh hưởng tích cực

Trong 30 năm qua, Hàn Quốc và Việt Nam đã phát triển thành “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” và hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa.

Chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm được nhiều người Hàn Quốc mong đợi với hy vọng sẽ góp phần phát triển sâu rộng hơn nữa mối quan hệ song phương trong thời gian tới.

Theo ông Park Nark Jong, sự phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước sẽ mang lại lợi ích cho cả người Hàn Quốc sống tại Việt Nam và người Việt Nam sống tại Hàn Quốc.

Trong đó, người Hàn Quốc sống tại Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng kinh doanh hoặc tìm kiếm việc làm trong nhiều lĩnh vực mới, có điều kiện sinh sống trong môi trường thuận tiện và an toàn hơn, giảm bớt sự khác biệt về văn hóa…

Về phía người Việt Nam sống tại Hàn Quốc sẽ có điều kiện nâng cao tính chuyên nghiệp thông qua việc du học và làm việc, ổn định kinh tế, cải thiện cuộc sống cho gia đình…

Sau gần 25 năm làm việc tại Việt Nam, ông An Sung Gu nhận thấy ngày càng có nhiều người Hàn Quốc sang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam. Có tới hàng nghìn công ty Hàn Quốc, bao gồm các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như POSCO, Samsung Electronics và LG, đã đầu tư vào Việt Nam và đang duy trì hoạt động kinh doanh thành công thông qua hoạt động sản xuất chuyên nghiệp.

Trực tiếp thụ hưởng kết quả tích cực từ mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước, anh Jang Sang Hwa mong mỏi mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng sâu rộng và bền vững, nhất là trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện tử và giáo dục. Ngày càng có nhiều công ty Hàn Quốc thâm nhập và mở rộng sản xuất, kinh doanh vào thị trường Việt Nam.

Anh Jang Sang Hwa hào hứng chia sẻ: “Điều này không những tạo ra cơ hội việc làm và hỗ trợ tích cực cho hoạt động giao lưu gắn kết giữa 2 quốc gia nói chung mà còn giúp cho sự phát triển của công ty nơi mà tôi đang làm việc nói riêng. Cụ thể chúng tôi sẽ có nhiều đơn đặt hàng và ký kết được nhiều hợp đồng mua bán với các đối tác mới, doanh thu công ty tăng, cải thiện đời sống nhân viên công ty và góp phần tăng trưởng đối với nền kinh tế Việt Nam.”

Để đạt được những bước tiến này, nhiều người dân Việt Nam và Hàn Quốc tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ông An Sung Gu, Phó Tổng Giám đốc POSCO Vietnam đánh giá, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Việt Nam đạt được trong thời gian qua là nhờ sự tái cơ cấu các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức hành chính… Việc này được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Ông Nam kuk Hyeon (sinh năm 1961, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ezenfeet Việt Nam) là người đã làm việc tại Hà Nội khoảng 25 năm.

Trong khoảng thời gian gần 1/4 thế kỷ đó, ông Nam kuk Hyeon cho rằng mình “đã chứng kiến một mô hình phát triển đô thị nhanh chóng đến khó tin. Điều ấn tượng nhất là dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gần như tất cả người dân Việt Nam đã cùng nhau đặt ra mục tiêu và theo đuổi các mục tiêu đó. Chính niềm tin vào các chỉ đạo và sự hợp tác tích cực để thực hiện các chỉ đạo này đã tạo nên một mô hình phát triển xã hội”./.

