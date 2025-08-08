Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác khu vực cân bằng, ổn định và bền vững

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến Hàn Quốc từ ngày 10-13/8 được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội chiến lược mới, không chỉ cho quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc, mà còn góp phần thúc đẩy cấu trúc hợp tác khu vực cân bằng, ổn định và bền vững.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Seoul trước thềm chuyến thăm, Giáo sư Choe Won Gi - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN-Ấn Độ thuộc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc (KNDA) - nhấn mạnh: “Việt Nam là đối tác then chốt trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong khuôn khổ Sáng kiến Đoàn kết ASEAN–Hàn Quốc (KASI).”

Theo Giáo sư Choe, dù Hàn Quốc vừa trải qua quá trình chuyển giao quyền lực chính trị, song chính quyền mới của Tổng thống Lee Jae Myung vẫn cam kết duy trì các ưu tiên chiến lược với ASEAN, trong đó Việt Nam đóng vai trò trung tâm.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm vì thế được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, với trọng tâm là các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuỗi cung ứng, bán dẫn, năng lượng sạch và an ninh hàng hải.

Về hợp tác kinh tế và công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, Giáo sư Choe cho rằng cả Việt Nam và Hàn Quốc đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái định hình chiến lược hợp tác, nhằm ứng phó với những biến động của thế giới, trong đó có sự trỗi dậy của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và công nghệ sinh học.

Giáo sư Choe nhận định: “Việt Nam cần cùng Hàn Quốc thiết lập nền tảng hợp tác công nghệ thế hệ mới, không chỉ dừng lại ở sản phẩm tiêu dùng. Đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ sẽ là chìa khóa để hai nước tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.”

Bên cạnh lợi ích song phương, ông Choe cũng lưu ý đến vai trò trung tâm đang bị suy yếu của ASEAN trong bối cảnh khu vực đối mặt với nhiều bất ổn nội bộ và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.

Ông cho rằng Hàn Quốc và Việt Nam nên đóng vai trò tích cực trong việc định hình cấu trúc quyền lực cân bằng, thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên luật lệ, đồng thời bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông - tuyến hàng hải sống còn của kinh tế Hàn Quốc.

Giáo sư Choe nhấn mạnh: “Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra đúng thời điểm, có thể đặt nền móng cho một giai đoạn hợp tác chiến lược sâu sắc và toàn diện hơn giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đóng góp tích cực vào ổn định và thịnh vượng khu vực”./.

