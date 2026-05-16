Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nắng nóng trong năm nay

Nạn nhân là một người đàn ông, 80 tuổi, ở Seoul. Đây là trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng sớm nhất kể từ khi hệ thống giám sát được đưa vào sử dụng.

Trần Quyên
Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Theo hãng tin Yonhap, ngày 16/5, Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên trong năm nay do liên quan đến nắng nóng.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nạn nhân là một người đàn ông, 80 tuổi, ở Seoul. Đây là trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng sớm nhất kể từ khi hệ thống giám sát được đưa vào sử dụng.

Năm nay, KDCA bắt đầu triển khai hệ thống giám sát các bệnh liên quan đến nắng nóng tại 516 phòng cấp cứu trên toàn quốc từ ngày 15/5.

Ca tử vong sớm nhất liên quan đến nắng nóng được ghi nhận trong đợt nắng nóng bất thường xảy ra sớm hơn dự kiến.

Nhiệt độ trung bình toàn quốc ở mức 28,2 độ C vào ngày 16/5 và nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Seoul lên tới 31,3 độ C, cao hơn mức trung bình theo mùa.

Trong ngày 15/5 có tổng cộng 7 người trên cả nước Hàn Quốc phải đi cấp cứu vì các bệnh liên quan đến nắng nóng./.

(TTXVN/Vietnam+)
