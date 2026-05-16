Tai nạn tàu hỏa và xe buýt tại Thái Lan khiến 8 người thiệt mạng

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ va chạm nghiêm trọng giữa một đoàn tàu chở hàng và xe buýt xảy ra chiều 16/5 tại khu vực giao lộ Asok-Din Daeng, gần ga Makkasan của tuyến đường sắt sân bay Airport Rail Link, ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h51 (giờ địa phương) khi đoàn tàu chở container đâm vào xe buýt tuyến số 23 đang dừng trên đường ray.

Cú va chạm mạnh khiến xe buýt bị kéo lê khoảng 50 mét và bốc cháy dữ dội, đồng thời kéo theo nhiều ôtô và xe máy đỗ gần đó, gây ra hàng loạt tiếng nổ từ các bình nhiên liệu. Nhiều xe ôtô và xe máy bị hư hỏng nặng, trong khi nhiều người đã nhanh chóng lao vào hiện trường hỗ trợ những người bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ của quận Phaya Thai sau đó đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để dập lửa và hỗ trợ công tác cứu nạn. Các đội y tế khẩn cấp cùng tình nguyện viên cứu hộ đã chuyển toàn bộ người bị thương đến các bệnh viện lân cận.

Hình ảnh và video do nhân chứng ghi lại cho thấy hiện trường hỗn loạn với nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, trong khi người bị thương nằm rải rác trên mặt đường.

Một số nhân chứng cho rằng rào chắn tại điểm giao cắt đường sắt đã không được hạ xuống trước khi đoàn tàu đi qua.

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan, ông Siripong Angkasakulkiat, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe buýt dừng chờ đèn đỏ ngay trên đường ray, khiến hệ thống rào chắn không thể hoạt động. Do đang kéo theo nhiều container hàng hóa, đoàn tàu không thể phanh kịp và đã đâm trực diện vào xe buýt.

Giới chức Thái Lan đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng. Đây được coi là một trong những vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng nhất xảy ra tại Bangkok trong thời gian gần đây.

Tại Yemen cũng đã xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt chở khách và xe tải chở hàng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương ở tỉnh Hadramout, miền Đông Nam nước này.

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc quốc tế Al Abr, tuyến đường quan trọng nối Yemen với nước láng giềng Saudi Arabia (Arập Xêút), vào tối 15/5.

Thông tin ban đầu cho thấy tài xế xe buýt đã mất kiểm soát phương tiện khi cố gắng tránh đàn lạc đà đang băng qua đường, khiến xe buýt lao sang làn đường ngược chiều và đâm trực diện vào xe tải.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ. Nhà chức trách Yemen đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

