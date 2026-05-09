Đời sống

Myanmar: Phát hiện viên ruby khổng lồ tại 'thánh địa đá quý' Mogok

Viên ruby nặng khoảng 2,2kg được khai quật tại Mogok thuộc vùng Mandalay của Myanmar được mô tả là “cực kỳ lớn, hiếm và rất khó tìm,” có màu đỏ tím pha ánh vàng.

Thanh Phương
Viên hồng ngọc 11.000 carat của Myanmar. (Nguồn: AFP)
Viên hồng ngọc 11.000 carat của Myanmar. (Nguồn: AFP)

Myanmar vừa công bố phát hiện một viên ruby khổng lồ nặng tới 11.000 carat tại khu vực Mogok - vùng mỏ đá quý nổi tiếng bậc nhất thế giới, nơi từ lâu được xem là “thánh địa” của những viên hồng ngọc đắt giá nhất hành tinh.

Theo truyền thông quốc gia Myanmar ngày 8/5, viên ruby nặng khoảng 2,2kg được khai quật tại Mogok thuộc vùng Mandalay.

Chính quyền Myanmar mô tả đây là viên ruby “cực kỳ lớn, hiếm và rất khó tìm,” có màu đỏ tím pha ánh vàng - đặc điểm được đánh giá thuộc nhóm màu sắc chất lượng cao trong ngành đá quý.

Dù kích thước nhỏ hơn viên ruby 21.450 carat từng được phát hiện tại Mogok năm 1996, nhưng giới chức Myanmar cho rằng viên đá mới có giá trị thương mại cao hơn nhờ màu sắc, độ trong và chất lượng tổng thể vượt trội. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của viên ruby hiện chưa được công bố.

Mogok từ lâu nổi tiếng với các viên ruby “máu bồ câu” - dòng hồng ngọc được đánh giá quý hiếm và đắt đỏ nhất thế giới. Khu vực này từng là nơi tranh giành của nhiều triều đại, lãnh chúa và các thế lực kiểm soát tài nguyên suốt nhiều thế kỷ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Viên kim cương #thánh địa đá quý #Viên Ruby Myanmar
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Nguyên đơn rút đơn kiện nhựa PET Việt Nam tại EU

PET Europe - nguyên đơn trong vụ việc EU điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa polyethylene terephthalate (PET) có xuất xứ từ Việt Nam đã thông báo rút đơn kiện nộp ngày 9/4/2025.