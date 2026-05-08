Cứu sống bé gái 8 tháng tuổi nuốt phải bông tai kim loại

Tối 8/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết, bệnh viện thực hiện thành công ca can thiệp nội soi cấp cứu, lấy dị vật là chiếc bông tai bằng kim loại ra khỏi thực quản một bé gái 8 tháng tuổi. Đây là trường hợp dị vật có đầu nhọn, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng rất nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Trước đó, vào chiều 7/5, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng ho, quấy khóc kéo dài. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Long, Trưởng khoa Cấp cứu xác định có dị vật nằm tại đoạn thực quản của bé. Hình ảnh kiểm tra cho thấy dị vật là một chiếc bông tai kim loại có đầu nhọn.

Hình ảnh dị vật được lấy ra từ thực quản của bé gái 8 tháng tuổi. (Ảnh: TTXVN phát)

Đánh giá đây là trường hợp khẩn cấp vì đầu nhọn của dị vật có thể gây tổn thương niêm mạc, chảy máu, thậm chí xuyên thủng thực quản, ê-kíp trực đã nhanh chóng hội chẩn cùng các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh và gây mê hồi sức để đưa ra phương án xử lý tối ưu.

Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển đến phòng phẫu thuật. Ê-kíp bác sỹ đã tiến hành nội soi gây mê để gắp dị vật. Với sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, chiếc bông tai đã được lấy ra an toàn trong thời gian ngắn, không gây thêm tổn thương cho đường tiêu hóa của trẻ. Sau thủ thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhi ổn định, tỉnh táo, sinh hiệu tốt và tiếp tục được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Chia sẻ về chuyên môn, bác sỹ chuyên khoa I Hoàng Minh Hoàn, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức cho biết, thành công của ca can thiệp khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sỹ trong công tác cấp cứu bệnh nhi.

Đồng thời, các bác sỹ đưa ra khuyến cáo quan trọng đối với bậc phụ huynh: Trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 3 tuổi thường có thói quen cầm nắm và đưa đồ vật vào miệng để khám phá thế giới xung quanh, do đó nguy cơ nuốt phải dị vật là rất cao. Những vật dụng nhỏ như đồng xu, pin, cúc áo, bông tai hay đồ chơi kích thước bé cần được để ngoài tầm với của trẻ.

"Phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ chơi các vật nhỏ, sắc nhọn. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện nghi ngờ nuốt dị vật như ho sặc, khó nuốt, chảy nước dãi, nôn ói hoặc khó thở, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh các biến chứng đe dọa đến tính mạng" - bác sỹ Hoàng Minh Hoàn, chia sẻ./.

