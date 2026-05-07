Tây Ninh phấn đấu hoàn thành 100% hồ sơ sức khỏe điện tử cho dân trước 30/5

Tây Ninh đang tăng tốc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số ngành y tế.

Tỉnh phấn đấu đến ngày 30/5/2026 hoàn thành 100% việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết thời gian qua, các cấp, ngành đã thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe phục vụ quản lý và chăm sóc nhân dân. Tính đến ngày 31/12/2025, toàn tỉnh đã tạo lập hơn 3,13 triệu hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,81% so với tổng số nhân khẩu.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử tại một số địa phương chưa được rà soát, chuẩn hóa đồng bộ; còn tình trạng trùng lặp, sai lệch thông tin giữa các hệ thống; chất lượng dữ liệu chưa bảo đảm và thiếu cập nhật. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa quyết liệt, dẫn đến tỷ lệ tạo lập hồ sơ còn thấp.

Kết quả thống kê cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương. Ba địa phương có tỷ lệ cao nhất gồm Hậu Nghĩa đạt 188,41%, Vĩnh Hưng đạt 175,12% và Cần Đước đạt 146,95%, phản ánh việc triển khai quyết liệt, đồng bộ dữ liệu hiệu quả.

Ba địa phương có tỷ lệ thấp nhất là Khánh Hưng đạt 30,72%, Tuyên Bình đạt 48,05% và xã Châu Thành đạt 58,78%, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa cho biết nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo thường xuyên; việc rà soát, làm sạch dữ liệu chưa được thực hiện liên tục; sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ.

Để khắc phục, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh rà soát, tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các bên liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, định kỳ báo cáo tiến độ, kịp thời tham mưu xử lý khó khăn, vướng mắc.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, đối soát, xác thực thông tin dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống," tạo nền tảng cho việc liên thông và khai thác hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử. Ủy ban Nhân dân các xã, phường cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động lực lượng tại địa phương tham gia; chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện, trường hợp không hoàn thành chỉ tiêu, phải báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục.

Các trạm y tế tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc rà soát, đối chiếu thông tin từng cá nhân, hộ gia đình; tổ chức tạo lập hồ sơ sức khỏe ban đầu; thường xuyên cập nhật, bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ duy nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa nêu rõ việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử không chỉ phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại. Vì vậy, các cấp, ngành cần vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân./.

