Gia Lai đầu tư 288 tỷ đồng nâng cấp y tế cơ sở vùng biên giới, đặc biệt khó khăn

Ngày 7/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, tỉnh đang triển khai kế hoạch đầu tư toàn diện hệ thống y tế cơ sở, tập trung tại các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và giảm tải cho tuyến trên.

Kế hoạch được thực hiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới đồng bộ 24 trạm y tế xã tại khu vực biên giới và vùng đặc biệt khó khăn. Các hạng mục gồm khối hành chính, khối khám chữa bệnh, khu kỹ thuật nghiệp vụ như X-quang, siêu âm, xét nghiệm, cấp cứu ban đầu và hệ thống xử lý nước thải y tế.

Song song với đầu tư hạ tầng, Gia Lai sẽ bổ sung danh mục thiết bị y tế thiết yếu với 24 chủng loại thiết bị hiện đại như máy monitor theo dõi bệnh nhân, máy phá rung tim, máy X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm tổng quát cùng các hệ thống xét nghiệm huyết học, sinh hóa.

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 288 tỷ đồng, trong đó 216 tỷ đồng dành cho hạ tầng và 72 tỷ đồng dành cho mua sắm trang thiết bị y tế.

Tỉnh cũng yêu cầu rà soát, bổ sung đầu tư đối với Trạm Y tế xã Ia Lâu và xem xét điều chỉnh tại xã Hra để phù hợp nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, Gia Lai xây dựng chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ công tác tại các cơ sở y tế công lập, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Chính sách hướng đến giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao tại tuyến y tế cơ sở, đồng thời giữ chân đội ngũ y, bác sỹ lâu dài tại địa phương.

Ngoài ra, tỉnh dự kiến triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới và đặc biệt khó khăn như Ia Dom, Ia Nan, Ia Mơ, Krong, Nhơn Châu… Đối tượng ưu tiên gồm người dân tộc thiểu số, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Hoạt động khám sức khỏe sẽ gắn với tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Kinh phí thực hiện chương trình khoảng 15,18 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện các đề án, báo cáo đề xuất trong tháng 5/2026 để sớm triển khai các chính sách vào thực tiễn./.

