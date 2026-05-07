Bộ Y tế thúc đẩy hợp tác y tế với doanh nghiệp Hoa Kỳ, ưu tiên AI và công nghệ số

Chiều 6/5, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Ngài John Goyer, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á-Châu Đại dương, Phòng Thương mại Hoa Kỳ dẫn đầu.

Hai bên làm việc tập trung vào trao đổi một số nội dung như: Khung pháp lý cho phần mềm chẩn đoán và y tế kỹ thuật số ứng dụng AI; Xây dựng Kế hoạch Quốc gia về sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung; Quy trình thẩm định, cấp phép cho các thiết bị y tế và dược phẩm mới; Cập nhật về Luật thiết bị y tế; Các vấn đề trọng tâm và các ưu tiên chính sách của Bộ Y tế, cùng các cơ hội hợp tác với khu vực tư nhân; vấn đề về danh mục thuốc bảo hiểm y tế cũng như an toàn thực phẩm...

Đây cũng là nội dung nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW (24/01/2025) của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới cũng như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực y tế thời gian qua, đặc biệt với sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực hệ thống y tế. Lãnh đạo Bộ Y tế bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó có lĩnh vực y tế, sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Theo ông Tuyên, trong những năm qua hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực y tế đã đạt được nhiều kết quả thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc. Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong việc: Nâng cao năng lực hệ thống y tế; Phòng chống dịch bệnh; Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đặc biệt, sự đồng hành của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong các lĩnh vực: dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ sinh học, y tế số… đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới, từ già hóa dân số, bệnh không lây nhiễm, cho đến các rủi ro y tế công cộng và biến đổi khí hậu. Bộ Y tế tin rằng đổi mới sáng tạo trong y tế sẽ là chìa khóa để xây dựng một hệ thống y tế bền vững, thích ứng và bao trùm hơn.

Hiện nay ngành y tế Việt Nam đang tập trung vào ba trụ cột chính: Chuyển đổi số y tế, bao gồm hồ sơ sức khỏe điện tử, y tế từ xa, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và quản lý bệnh; Nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa; Thúc đẩy mô hình y tế bền vững, trong đó chú trọng hiệu quả chi phí, giảm tải bệnh viện, và phát triển các mô hình điều trị tiên tiến - bao gồm chăm sóc tại nhà và y tế dự phòng.

Trong các lĩnh vực này, Bộ Y tế nhận thấy tiềm năng hợp tác rất lớn với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt trong các vấn đề như: Công nghệ y tế tiên tiến; Chuyển giao công nghệ; Nghiên cứu và phát triển; Chuỗi cung ứng y tế bền vững. Vì vậy, Bộ Y tế kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực y tế tiếp tục có các hợp tác hiệu quả, thiết thực, đem lại lợi ích cho hai bên.

Ông John Goyer và đại diện các doanh nghiệp tham gia đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đã bày tỏ phía doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng chia sẻ thêm thông tin thêm về thế mạnh chủ đạo của từng doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ quan tâm liên quan đến lĩnh vực thể chế chính sách của Bộ Y tế.

Ngài John Goyer, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á-Châu Đại dương, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại buổi làm việc. (Ảnh: T.M/Vietnam+)

Thời gian qua, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành, hoặc Bộ Y tế ban hành các văn bản, hướng dẫn ngày càng thông thoáng, tạo thuận lợi hơn cho các đầu tư, hợp tác của các đối tác quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng có các cơ hội để hợp tác, nắm bắt các tiến bộ khoa học để phát triển các sản phẩm trong nước đáp ứng nhu cầu trong nước, dần tiến tới xuất khẩu ra thị trường bên ngoài.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ tin tưởng từ các trao đổi hôm nay, hai bên sẽ tiếp tục chuyển hóa các ý tưởng hợp tác thành những kết quả cụ thể, mang lại giá trị thiết thực cho người dân./.

Nghị quyết số 59-NQ/TW (24/01/2025) của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, xác định các mục tiêu cụ thể trên nhiều lĩnh vực: kinh tế; chính trị, quốc phòng, an ninh; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục, y tế… cùng với việc nâng cao năng lực và bản lĩnh hội nhập quốc tế. Để thực hiện, Nghị quyết đề ra hệ thống nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy hội nhập; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi số; thúc đẩy hội nhập sâu rộng về chính trị, quốc phòng, an ninh; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa, xã hội; đồng thời hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi cam kết quốc tế và hiệu quả điều phối, phát huy vai trò chủ động của các địa phương.

