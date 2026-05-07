Thêm 30 thuốc ung thư vào Bảo hiểm Y tế: Cơ hội giảm chi phí cho bệnh nhân

Bộ Y tế đang gấp rút hoàn thiện các khâu đánh giá để sớm ban hành danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, trong đó bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư (chiếm 35,7% số lượng thuốc bổ sung mới), chủ yếu là các thuốc phát minh mới, đắt tiền.

Bà Trần Thị Trang - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) chia sẻ thông tin trên bên lề Hội nghị Đánh giá công nghệ y tế Việt Nam năm 2026 với chủ đề: Nâng cao chất lượng bằng chứng trong đánh giá công nghệ y tế và các giải pháp ứng dụng trong xây dựng chính sách chi trả bảo hiểm y tế diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 6-8/5.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho hay mặc dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở Việt Nam đã đạt trên 95% và chất lượng khám, chữa bệnh không ngừng được nâng cao, tuy nhiên, chi phí y tế nói chung và chi phí cho các loại thuốc, vật tư, công nghệ y tế mới đang gia tăng.

"Thực tiễn này đặt ra cho các nhà quản lý một bài toán: Làm thế nào để người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, các công nghệ điều trị, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến, hiệu quả nhưng vẫn phải đảm bảo sự công bằng và khả năng chi trả bền vững của Quỹ bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi an sinh lâu dài cho nhân dân," Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Để giải quyết vấn đề này, ông Vũ Mạnh Hà cho rằng đánh giá công nghệ y tế được xem là một công cụ thiết yếu và hiệu quả, đã được nhiều quốc gia áp dụng. Đánh giá công nghệ y tế cung cấp các bằng chứng khách quan về chi phí-hiệu quả, đồng thời dự báo tác động ngân sách của các công nghệ y tế, qua đó giúp cơ quan quản lý có cơ sở khoa học, minh bạch trong việc ưu tiên nguồn lực, lựa chọn thuốc, vật tư và công nghệ y tế thực sự có giá trị để đưa vào danh mục chi trả bảo hiểm y tế.

Việc ứng dụng đánh giá công nghệ y tế một cách bài bản không chỉ giúp sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm chi phí tiền túi cho người dân. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là các bằng chứng khoa học phải bảo đảm chất lượng, độ tin cậy và tính phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Việc tiếp cận với các dịch vụ y tế, các công nghệ điều trị, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), đánh giá công nghệ y tế (HTA) là quá trình nghiên cứu, tổng hợp thông tin một cách hệ thống, đa ngành về hiệu quả lâm sàng, kinh tế, xã hội và đạo đức của các công nghệ y tế (thuốc, thiết bị, quy trình). Mục tiêu chính của HTA là cung cấp bằng chứng khoa học để hỗ trợ ra quyết định phân bổ nguồn lực y tế, tối ưu hóa chi phí và cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân.

Không chỉ đánh giá độ an toàn, HTA còn xem xét hiệu quả chi phí của thuốc hoặc thiết bị mới, giúp cho việc ra quyết định danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, đánh giá xem một thiết bị y tế mới có hiệu quả hơn phương pháp cũ hay không và phân tích tác động kinh tế khi áp dụng quy trình khám chữa bệnh mới.

Giảm mức đồng chi trả của người bệnh

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thực hiện Nghị quyết 72 và Chỉ thị 52 của Ban Bí thư, Chính phủ đã giao Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm giảm mức đồng chi trả của người bệnh. Các phương án có thể bao gồm hỗ trợ bằng tiền, thuốc hoặc các hình thức phù hợp khác, với mục tiêu giảm tối đa phần chi phí mà người bệnh phải tự chi trả.

Về thuốc bảo hiểm y tế, bà Trần Thị Trang cho hay Bộ Y tế đang đẩy nhanh quá trình xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế mới, trong đó dự kiến sẽ bổ sung nhiều loại thuốc điều trị ung thư, hướng tới giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh. Đây là nhóm thuốc chủ yếu là các thuốc phát minh mới (thuốc điều trị đích, các loại kháng thể đơn dòng, thuốc điều trị miễn dịch…). Các thuốc này thường có chi phí điều trị cao nhưng cần được xem xét bổ sung vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Điều này cũng góp phần giảm chi từ tiền túi, giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh và gia đình.

Quá trình xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế mới đang ở giai đoạn các hội đồng chuyên môn đánh giá. Hội đồng do các chuyên gia đầu ngành thẩm định kỹ lưỡng. Hiện nay, hội đồng đã hoàn thành được khoảng một nửa với các nhóm thuốc như tim mạch, hô hấp, ung thư, nhiễm khuẩn, chuyển hóa…

Bà Trang cho hay nếu đúng tiến độ trong tháng 5 sẽ hoàn tất các hội đồng, sau đó chuyển sang bước thẩm định pháp lý, phấn đấu trong quý II sẽ ban hành.

Bà Trần Thị Trang - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại hội nghị, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ y tế của nhiều quốc gia trong khu vực đã chia sẻ kinh nghiệm về HTA, các phương pháp xây dựng dữ liệu phục vụ cho đấu thầu, phân bổ nguồn lực trong hệ thống y tế.

Bà Trần Thị Trang dẫn chứng thêm, trong bối cảnh hiện nay, nếu một loại thuốc tương tự có hiệu quả đối với người bệnh tăng từ 10-20% nhưng chi phí tăng 50%, thậm chí 100% thì sẽ xử lý như nào?. Với trường hợp đó, khi áp dụng các dữ liệu về đánh giá công nghệ y tế, cơ quan quản lý sẽ có những bằng chứng khoa học rõ ràng từ các báo cáo, nghiên cứu… về hiệu quả điều trị so sánh với chi phí, từ đó đưa ra các quyết định lựa chọn chính xác hơn, bảo vệ quyền lợi của người bệnh và Quỹ Bảo hiểm y tế.

Vụ trưởng Vụ bảo hiểm y tế cho rằng hiện Việt Nam đã bắt đầu áp dụng HTA nhưng chưa đồng bộ. Nếu làm tốt, HTA sẽ hỗ trợ cập nhật danh mục chi trả bảo hiểm y tế, đàm phán giá thuốc, thiết bị y tế và tối ưu hóa chi tiêu từ quỹ bảo hiểm y tế, từ đó, có thể bảo vệ quyền lợi người bệnh tốt hơn.

Tại hội nghị, bên cạnh việc bổ sung danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm, Vụ Bảo hiểm y tế cũng đang đánh giá thực hiện Thông tư 01 liên quan danh mục 62 bệnh hiểm nghèo được đến thẳng cơ sở y tế cấp chuyên sâu. Theo đó, Bộ Y tế đang lấy ý kiến từ các bệnh viện, sở y tế địa phương để đánh giá thực tiễn triển khai. Trên cơ sở đó, có thể mở rộng thêm một số bệnh để người bệnh được tiếp cận tuyến trên nhanh hơn, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người bệnh.../.

WHO lần đầu duyệt thuốc điều trị sốt rét dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Loại thuốc được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt là artemether-lumefantrine - một dạng phối hợp thuốc chống sốt rét, nay đã được bào chế phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.