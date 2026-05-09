Chuyên Mỹ, Sơn Đồng và hành trình đưa tinh hoa thủ công Việt ra thế giới

Từ những xưởng nghề truyền thống ở ngoại thành Hà Nội, các sản phẩm khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng nay đã bước vào mạng lưới thủ công sáng tạo toàn cầu.

Sự kiện làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng được Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC-International) chính thức công nhận đánh dấu bước tiến mới của thủ công mỹ nghệ Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế.

Tối 8/5, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận hai làng nghề gia nhập Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Sau gốm sứ Bát Tràng và lụa Vạn Phúc được ghi danh năm 2024, Hà Nội hiện có 4 làng nghề được WCC-International vinh danh, nhiều nhất cả nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về số lượng thành viên trong mạng lưới.

Buổi lễ nằm trong khuôn khổ chuối các sự kiện diễn ra từ ngày 8-10/5 với nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn nghề thủ công, giới thiệu sản phẩm OCOP, văn hóa trà và ẩm thực nhằm quảng bá tinh hoa làng nghề Việt tới bạn bè quốc tế.

Hội đồng Thủ công Thế giới là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế được thành lập năm 1964 nhằm bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống trên toàn cầu. Sau hơn 60 năm hoạt động, tổ chức này đã công nhận 83 làng nghề thủ công của 34 quốc gia trên thế giới.

Việc Chuyên Mỹ và Sơn Đồng gia nhập mạng lưới không chỉ là niềm tự hào của người dân làng nghề, mà còn góp phần đưa hình ảnh “Thủ đô trăm nghề” lan tỏa mạnh mẽ trên bản đồ sáng tạo toàn cầu./.

​

​