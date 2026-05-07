Văn hóa

Thưởng thức các trích đoạn ballet, opera kinh điển do nghệ sỹ Belarus biểu diễn

Các nghệ sỹ từ Belarus mang đến cho khán giả Việt Nam có cơ hội thưởng thức nghệ thuật hàn lâm quốc tế thông qua các trích đoạn trong opera kinh điển: "Carmen," "Hồ Thiên Nga," "Romeo và Juliet."

Minh Thu
Chương trình biểu diễn của các nghệ sỹ Belarus diễn ra tối 7-8/5 tại Nhà hát Hồ Gươm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Chương trình biểu diễn của các nghệ sỹ Belarus diễn ra tối 7-8/5 tại Nhà hát Hồ Gươm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Tối 7/5, các nghệ sỹ Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Belarus (Bolshoi Theatre of Belarus) đã mang đến cho khán giả tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) một chương trình hội tụ tinh hoa nghệ thuật âm nhạc cổ điển châu Âu.

Đây là lần đầu tiên gần 100 nghệ sỹ từ đơn vị nghệ thuật danh tiếng của Belarus đến Việt Nam biểu diễn.

Các nghệ sỹ thể hiện trích đoạn nổi tiếng từ các kiệt tác opera với những aria bất hủ như “Nessun dorma” (G. Puccini), “La donna è mobile” (G. Verdi), hay “Habanera” (G. Bizet) cùng các trích đoạn ballet kinh điển như Hồ Thiên Nga “Don Quixote.

Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc với công chúng yêu nghệ thuật hàn lâm, chương trình còn giới thiệu các tiết mục mang dấu ấn riêng của Belarus như “The Grey Legend, Iryna’s aria” (Dmitri Smolsky), “Romance” (Georgy Sviridov), “O surdato 'nnammurato” (nhạc: Enrico Canniol, lời: Aniello Califano)...

Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Belarus được coi là biểu tượng văn hóa và là niềm tự hào của Belarus. Được xây dựng năm 1933, Nhà hát nhanh chóng trở thành biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của thủ đô Minsk.

477084865-510833442036089-6468230179491448959-n.jpg
(Ảnh: HGO)

Trong suốt gần một thế kỷ, Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Belarus không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật, mà còn đóng vai trò như một thiết chế văn hóa, góp phần định hình bản sắc dân tộc thông qua việc lan tỏa các giá trị tinh thần và thẩm mỹ nghệ thuật.

Từ những ngày đầu, nhà hát đã quy tụ các kiệt tác opera và ballet kinh điển thế giới, bên cạnh những tác phẩm mang đậm dấu ấn quốc gia. Cho đến nay, Nhà hát đã dàn dựng 141 vở opera và 96 vở ballet (không tính các lần phục dựng), bao gồm nhiều tác phẩm của các nhà soạn nhạc vĩ đại như: Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pyotr Tchaikovsky, Nikolai Rimsky-Korsakov, Georges Bizet… hay các ballet kinh điển gắn liền với tên tuổi những biên đạo huyền thoại như Marius Petipa hay Lev Ivanov.

Trong nhiều thập kỷ qua, các nghệ sỹ của nhà hát thường xuyên lưu diễn và hợp tác, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Belarus ra toàn cầu./.

682495102-859549267164503-1468794960328107533-n.jpg
(Vietnam+)
#Nghệ thuật hàn lâm quốc tế tại Việt Nam #Chương trình biểu diễn opera và ballet Belarus #Giá trị văn hóa Belarus #Đóng góp của Nhà hát Opera và Ballet Belarus #Giới thiệu tác phẩm cổ điển châu Âu #Nhà hát Hồ Gươm TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Ca sỹ Phạm Thu Hà và êkíp hơn 100 người đã làm việc trong nhiều tháng để hoàn thành dự án. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

'Live Studio Session': Dự án 'pop hóa' nhạc cổ điển

Thông qua dự án, ca sỹ Phạm Thu Hà mong muốn nhạc cổ điển tới gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, giúp họ cảm nhận được trọn vẹn cái đẹp của thể loại âm nhạc này.

Tin cùng chuyên mục