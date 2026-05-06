"Cuộc sống tươi đẹp" qua đôi mắt của Trang Thanh Hiền và Ly Trần

Nữ họa sỹ Ly Trần (trái) và Trang Thanh Hiền tại buổi khai mạc triển lãm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Triển lãm "Cuộc đời tươi đẹp" của bộ đôi nữ họa sỹ Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trang Thanh Hiền và Trần Phương Ly (Ly Trần) diễn ra từ 6-10/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Một người nghiên cứu về mỹ thuật cổ, vẽ mực nho và màu nước trên giấy truyền thống. Một người được đào tạo ở phương Tây, từng mang tranh đi "chinh chiến" nhiều quốc gia. Ngôn ngữ nghệ thuật của cả hai tưởng như đối lập, song đã giao nhau ở góc nhìn lạc quan và đầy nữ tính cho cuộc sống và đất nước.

Họa sỹ, nhà nghiên cứu Trang Thanh Hiền hiện là Phó Trưởng khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Mặc dù đi sâu vào công tác nghiên cứu và đã ra nhiều sách nhưng cùng lúc, sức sáng tác của chị cũng vô cùng dồi dào.

Bộ ba tranh ở trung tâm triển lãm, hai bên của họa sỹ Ly Trần, ở giữa của họa sỹ Trang Thanh Hiền. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trung tâm trong tranh của chị luôn là người ngồi thiền được vẽ theo lối ước lệ. Xung quanh, trong-ngoài hoặc đan xen là các tầng suy tư được thể hiện bằng họa tiết mỹ thuật cổ, núi non, sóng nước, hình ảnh Phật Bà Quan Âm, hoa Sala...

Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Vi Kiến Thành nhận xét tranh của nữ họa sỹ Trang Thanh Hiền nổi bật và đặc trưng với chất thiền trong đạo Phật trên giấy dó.

"Họa sỹ Trang Thanh Hiền là số hiếm người vừa làm công tác nghiên cứu lại vừa vẽ hay đến vậy tại Việt Nam," ông Thành nhận định.

Trong khi đó, loạt tranh của Ly Trần trải rộng từ trường phái Ấn tượng đến Biểu hiện. Là họa sỹ người Mỹ gốc Việt, từng được đào tạo ở Nga, Ly Trần tái hiện hoa cỏ, thiên nhiên và vẻ đẹp con người bằng bút pháp hiện đại của mình.

"Tranh của chị đưa người xem vào dòng cảm xúc mạnh mẽ bằng sơn dầu và những bảng màu sắc rực rỡ," Tiến sỹ Đặng Thị Phong Lan, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam nhận xét, "khác nhau như vậy nhưng họ gặp nhau ở quan điểm sống tươi đẹp và đam mê sáng tạo."

Hai họa sỹ chia sẻ từng gặp nhau tại một triển lãm ở Đài Loan (Trung Quốc) về vẻ đẹp của non nước, từ đó truyền cho hai chị chung một cảm hứng về Việt Nam.

Với họa sỹ Trang Thanh Hiền, đó là sự lạc quan và tin tưởng vào những đổi thay rõ nét của đất nước, còn với họa sỹ Ly Trần, đó là sự gần gũi và thân thiết mỗi khi chị khám phá thêm một điều mới mẻ về văn hóa và dòng chạy mỹ thuật tại Việt Nam nói chung và Thủ đô, quê hương chị nói riêng.

"Chị Hiền giống như phần hồn, còn tôi là những mảng màu sắc bên ngoài," Ly Trần khái quát.

"Không biết tựa đề 'Cuộc sống tươi đẹp' liệu có sến quá không, nhưng đó là cảm xúc màn chúng tôi đến với nhau và đến với các bạn," chị Trang Thanh Hiền chia sẻ.

Ngoài trưng bày tranh, triển lãm còn có hoạt động tặng bưu thiếp và đóng góp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như một cách lan tỏa lòng nhân ái và tính thần tốt đẹp - những giá trị được tôn vinh ở triển lãm.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tranh của họa sỹ Ly Trần với những đường lượn sóng tỉ mỉ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bức vẽ xương rồng gợi nhớ về phong cách của Vincent van Gogh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tranh của họa sỹ Trang Thanh Hiền. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

