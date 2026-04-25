Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Mã hóa thời gian”

Chiều 25/4, tại Điểm hẹn Liên văn hóa- Bảo tàng gốm Sông Hương cơ sở 2 (phường Phú Xuân, thành phố Huế), Triển lãm mỹ thuật chung của hai họa sỹ Vũ Hòa và Mỹ Dũng với chủ đề “Mã Hóa thời gian” chính thức khai mạc.

Tham gia triển lãm, họa sỹ Vũ Hòa mang đến hơn 20 tác phẩm giàu trải nghiệm quốc tế, phản ánh hành trình sáng tạo xuyên biên giới với nhiều thử nghiệm đa dạng về chất liệu và phong cách, từ hiện thực đến trừu tượng.

Đặc biệt, chất liệu sơn mài được ông khai thác theo tinh thần đương đại, góp phần mở rộng biên độ biểu đạt của hội họa truyền thống.

Trong khi đó, họa sỹ Mỹ Dũng gây ấn tượng với dự án tranh truyền thần “Mã hóa thời gian”, gồm 30 tác phẩm tái hiện chân dung các nhân vật lịch sử và đời sống xã hội xưa.

Thông qua quá trình sáng tác công phu trên nền canvas, họa sỹ “phục sinh” những gương mặt, thanh âm và phong tục Việt Nam từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.

Ở đó, người xem có thể bắt gặp sự uy nghiêm của một vị vua, sự tĩnh lặng của bậc trí sỹ, nhịp phách trầm mặc của một ban nhạc xưa…

Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc tái hiện hình ảnh mà còn truyền tải “thần” – phần hữu hình đầy cảm xúc mà máy móc không thể chạm đến.

Triển lãm là cuộc gặp gỡ nghệ thuật đặc biệt giữa hai họa sỹ thuộc hai thế hệ, hai hành trình sáng tạo khác nhau nhưng cùng chung một điểm gặp: Tình yêu nghệ thuật và khát vọng đối thoại với thời gian. Sự song hành của hai nghệ sỹ đã tạo nên điểm nhấn cho triển lãm.

Bên cạnh thế giới nội tâm và trải nghiệm mang tính toàn cầu là chiều sâu lịch sử và bản sắc dân tộc. Qua đó, triển lãm mở ra nhiều góc nhìn đa chiều về mỹ thuật đương đại Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối con người với lịch sử và với chính mình.

Tại lễ khai mạc, Tiến sỹ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế nhấn mạnh, địa phương là đô thị di sản với chiều sâu lịch sử và văn hóa phong phú.

Tuy nhiên, di sản chỉ thực sự “sống” khi được đặt trong dòng chảy của sáng tạo hôm nay. Triển lãm không đơn thuần là một hoạt động trưng bày, mà là một không gian đối thoại nghệ thuật giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại.

Những sự kiện như triển lãm có ý nghĩa thiết thực trong việc làm phong phú đời sống văn hóa, mở rộng không gian sáng tạo và tăng cường sự tương tác giữa nghệ thuật với công chúng.

Đây cũng là một hoạt động cụ thể góp phần hiện thực hóa định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững, trong đó văn hóa giữ vai trò nền tảng và động lực phát triển.

Triển lãm mở cửa miễn phí để phục vụ công chúng và du khách đến ngày 10/5./.

