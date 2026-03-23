Họa sỹ Hoàng Sùng và chuyện bán hết tranh ở Louvre, Pháp

Một góc tranh Hoàng Sùng tại triển lãm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Từ 23-31/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) diễn ra triển lãm tranh "Hồn quê" của cố họa sỹ Hoàng Sùng. Sự kiện mang đến loạt tác phẩm sơn mài đẹp mắt, được tổ chức nhân 100 năm ngày sinh của ông (1926-2026).

Nếu người trong giới hay nói tới Bùi Xuân Phái qua cụm từ "phố Phái," hay Dương Bích Liên qua cụm "gái Liên" thì Hoàng Sùng lại gắn liền với "chợ Sùng."

Không chỉ là chủ đề quen thuộc, những cụm từ còn cho thấy tài năng lớn đã làm nên thương hiệu của mỗi danh họa.

Chợ quê và đời sống sinh hoạt của người Việt trong tranh Hoàng Sùng vừa dân dã, đông đúc và gần gũi, vừa duy mỹ, hài hòa và có chiều sâu.

"Đời sống người dân luôn có thể thấy rất rõ thông qua những phiên chợ như thế này. Ai đam mê và muốn hiểu về văn hóa người Việt sẽ tìm thấy một 'bách khoa toàn thư' trong tranh của Hoàng Sùng. Còn gì hạnh phúc hơn với một họa sỹ khi tranh của mình đem lại tình yêu quê hương, đất nước cho mọi người" - họa sỹ Thành Chương nhận xét.

Họa sỹ Hoàng Sùng. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Năm 1991 tại Paris (Pháp), tranh về đề tài quê hương của Hoàng Sùng được triển lãm ở Quảng trưởng Louvre và lọt vào mắt xanh nhiều du khách.

Tác giả Xuân Phượng (hồi ký "Gánh gánh... gồng gồng...") đồng thời là thông gia với gia đình họa sỹ Hoàng Sùng có ghi lại câu chuyện khi đó.

Tại triển lãm, họa sỹ Hoàng Sùng đã mang tới loạt tranh lụa và giấy dó để thuận tiện cho việc di chuyển (tranh sơn mài thường rất nặng). Chủ thể trên tranh là những phiên chợ vùng Phong Thổ, một buổi chiều trên bản Mèo hay một đêm ca trù...

Tranh của Hoàng Sùng. (Ảnh: leauctions)

Đó là lần đầu tiên tranh Việt Nam được trình bày trang trọng trong một dinh thự cổ kính thuộc khuôn viên của Quảng trường Louvre lừng danh, trụ sợ của tòa Thị chính quận 1 Paris, bà Xuân Phượng ghi. "Chỉ trong 5 ngày, 20 bức tranh Hoàng Sùng đã được bạn bè Pháp mua hết. Phó Thị Trưởng quận 1, một nhà sưu tập tranh nổi tiếng đã mua toàn bộ những tranh chợ vùng quê Bắc Bộ."

Đại sứ Việt Nam tại Pháp bấy giờ - ông Phạm Bình đã nói với họa sĩ : “Tôi rất tự hào và cám ơn anh. Ngay trong Quảng Trường Louvre lịch sử này, anh đã là chiếc cầu nối để Hồn Quê của đất nước ta đến với bạn bè thế giới.”

Từng xem tranh của Hoàng Sùng tại Paris, nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi rất xúc động khi thấy một khung cảnh nên thơ và lãng mạn của quê hương. "Ông mang kỹ thuật sơn mài truyền thống nhưng vẫn diễn tả rất đạt chiều sâu của không gian trong tranh. Đó là một điều rất hiếm hoi" - nhà nghiên cứu nhận xét.

Quang cảnh chợ quê, hội làng trong tranh Hoàng Sùng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Triển lãm tranh cũng là dịp để nhắc đến những khối di sản khác của ông bên cạnh mảng mỹ thuật, đó là điện ảnh hoạt hình và truyền hình.

Họa sỹ Hoàng Sùng là đạo diễn và họa sỹ cho phim "Kặm Phạ và Nàng Ngà" từng đoạt giải Bông sen vàng, Liên hoan phim Việt Nam năm 1972 và "Giấc mơ hoa" với thông điệp phản chiến.

Ông thuộc những thế hệ đầu tiên giúp đặt viên gạch nền tảng cho hoạt hình Việt, cùng thế hệ với Nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân, Mai Long...

Họa sỹ Hoàng Sùng (1926-2018) quê Hưng Yên. Sự nghiệp nghệ thuật của ông gắn liền với dòng chảy đất nước.

Năm 17 tuổi, ông tham gia giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám (1945), tích cực trong công tác tuyên truyền, vẽ tranh cổ động. Họa sỹ từng công tác tại Thông tấn xã Việt Nam và được cơ quan cử đi học hội họa tại Trường Mỹ thuật Việt Nam khóa 1956-1958, cùng lớp với các họa sĩ Đinh Trọng Khang, Nguyễn Thế Vinh, Trần Huy Oánh, Đặng Đức Sinh, Đỗ Xuân Doãn...

Sau đó họa sỹ Hoàng Sùng có thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật truyền hình Việt Nam (Đài truyền hình Việt Nam) và được trao tặng nhiều Huân, Huy chương cao quý vì những cống hiến trong công việc.

Đến khi nghỉ hưu, ông tiếp tục dành những ngày tháng sau cuối cho hội họa. Năm 2022, cụm tranh "Đèo khế năm xưa" và "Chợ cũ quê tôi" của ông đoạt giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Một số tranh của Hoàng Sùng:

"Đèo Khế năm xưa" (1997)

"Tâm sự" (1999)

"Chợ Móng Cái" (1996)

"Hồ Thiền Quang" (2001)