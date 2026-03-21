Mỹ: CBS News Radio đóng cửa, làn sóng sa thải lan rộng trong ngành truyền thông

CBS News Radio, một dịch vụ phát thanh lâu đời ở Mỹ có lịch sử gần 100 năm, sẽ chính thức ngưng hoạt động vào ngày 22/5 tới trong đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn tại CBS News.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quyết định trên được Tổng biên tập Bari Weiss cùng Giám đốc Tom Cibrowski công bố, trong khuôn khổ kế hoạch tái cấu trúc toàn diện dưới sự điều hành của chủ sở hữu David Ellison. Theo đó, toàn bộ các vị trí việc làm thuộc CBS News Radio sẽ bị chấm dứt.

Động thái này là một phần của kế hoạch cắt giảm khoảng 6% lực lượng lao động của CBS News, tương đương khoảng 60 nhân viên, phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn trong ngành truyền thông truyền thống.

Trong thông báo gửi đến nhân viên, ban lãnh đạo CBS News cho biết sự thay đổi trong chiến lược xây dựng chương trình phát thanh cùng với thực tế kinh tế khó khăn đã khiến việc duy trì dịch vụ này không còn khả thi. Họ thừa nhận đây là một quyết định cần thiết nhưng không hề dễ dàng.

CBS News Radio từng là một biểu tượng trong ngành báo chí Mỹ, với lịch sử kéo dài gần một thế kỷ, từ các bản tin chiến trường thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất của Edward R Murrow cho đến các chương trình tin tức lâu năm như World News Roundup.

Việc đóng cửa dịch vụ này đánh dấu một bước chuyển lớn trong ngành truyền thông, khi các nền tảng truyền thống như phát thanh đang dần nhường bước trước sự trỗi dậy của các hình thức truyền thông số và trực tuyến.

Giới quan sát nhận định rằng quyết định này không chỉ mang tính kinh tế, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu rộng trong cách công chúng tiếp cận thông tin, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số.

Tuy nhiên, việc sa thải hàng loạt và chấm dứt một thương hiệu lâu đời cũng làm dấy lên lo ngại về sự thu hẹp của các kênh truyền thông truyền thống, vốn từng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy cho công chúng./.

