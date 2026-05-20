Báo chí Campuchia ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), trang “Tin nhanh Campuchia” (CEN) đăng tải bài viết với tiêu đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc Việt Nam.”



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong bài viết xuất bản nhân dịp đặc biệt này, CEN đi sâu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của “Anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đồng thời nhấn mạnh những thành tựu và di sản mà Người đã để lại cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, cùng những đóng góp trong việc xây dựng tình hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.



Sau nội dung giới thiệu thân thế, sự nghiệp và hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác, tác giả bài viết cho biết trong suốt hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người cho rằng con đường giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân nước ngoài không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng thuộc địa.



Bài viết cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã đề ra Cương lĩnh chính trị ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với bối cảnh tình hình thực tế của Việt Nam lúc bấy giờ.

Theo bài viết, vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập trước quốc dân đồng bào mình và trước toàn thế giới. Trong bài diễn văn lịch sử tại Quảng trường Ba Đình ở thủ đô Hà Nội, Người đã nhấn mạnh rằng “không có gì quý hơn độc lập, tự do.”

Nhân dân Việt Nam khao khát độc lập tự do và hoàn toàn xứng đáng được hưởng độc lập, tự do và hạnh phúc.



Đánh giá bối cảnh sự kiện và giá trị của Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ đó, bài viết nhấn mạnh Bản tuyên ngôn của Anh hùng dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh có nội dung vô cùng sâu sắc và được lan tỏa ra toàn thế giới bằng nhiều ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, bài viết cũng giới thiệu nhiều “điểm đặc biệt” của Anh hùng dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh như xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước qua nhiều thế hệ, thông thạo nhiều ngoại ngữ, một nhà báo nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Người có khả năng viết báo bằng nhiều ngôn ngữ với nhiều bút danh, đồng thời là người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam với báo Thanh niên ra đời vào vào ngày 21/6/1925.



Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh không có tài sản gì quý giá, chỉ có từ 2 đến 3 bộ quần áo. Người từng chia sẻ rằng thích mặc quần áo của bà con nông dân hơn là trang phục của một nguyên thủ quốc gia.

Người quan niệm rằng học không phải để làm quan, học là để phục vụ đất nước, bất kỳ ai cũng có thể phục vụ đất nước, miễn là có ích cho quốc gia, dù họ không phải là quan chức hay cán bộ đi chăng nữa.



Dẫn chứng nhiều câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công,” trang tin CEN nhận định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho hàng triệu người dân Việt Nam hôm nay di sản tư tưởng không có gì quý hơn độc tự do.

Người dạy rằng nếu muốn giàu mạnh, cần ra sức lao động sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu chuộng hòa bình, làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới trên tình thần bình đẳng, tôn trọng và yêu thương nhân loại./.

