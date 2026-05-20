Tuổi trẻ Việt Nam tại Bulgaria gìn giữ bản sắc dân tộc, hướng tới tương lai

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), các hội đoàn, thanh niên và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Bulgaria đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Một trong những hoạt động như vậy là tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tại Bulgaria: Giữ gìn bản sắc - Vững bước tương lai.”

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp với Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Bulgaria tổ chức.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 50 đại biểu là đại diện các hội đoàn, thanh niên và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Bulgaria.

Trước khi diễn ra tọa đàm, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện Hội người Việt Nam tại Bulgaria, Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Bulgaria cùng các đại biểu đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bulgaria, đồng thời khẳng định thanh niên là lực lượng quan trọng góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, học tập và rèn luyện đạo đức vẫn giữ nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay. Đại sứ mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam tại Bulgaria tiếp tục học tập, nâng cao tri thức, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời giữ gìn tiếng Việt và văn hóa dân tộc như nền tảng gắn kết với quê hương, đất nước.

Quang cảnh buổi tọa đàm tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria. (Ảnh TTXVN phát)

Thay mặt Hội người Việt Nam tại Bulgaria, Phó Chủ tịch Hội Vũ Thị Tuyên đánh giá cao những hoạt động tích cực của Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Bulgaria trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn các bạn trẻ tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành công trong học tập và công việc.

Tham dự tọa đàm theo hình thức trực tuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thanh niên vẫn mang tính thời sự sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, thanh niên cần chủ động tiếp cận khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về học tập, khởi nghiệp, phát triển nghề nghiệp cũng như việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa dân tộc tại Bulgaria.

Kỹ sư Đỗ Minh Đức, hiện làm việc tại Công ty dược Danh Son, chia sẻ về cơ hội phát triển của ngành dược tại Bulgaria, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về chuyên môn, khả năng thích nghi và tinh thần học tập không ngừng trong môi trường nghiên cứu, sản xuất hiện đại.

Trong khi đó, chị Dương Kim Thư, sáng lập chuỗi nhà hàng Sen Việt, chia sẻ hành trình khởi nghiệp và quảng bá ẩm thực Việt Nam tại Bulgaria.

Theo chị Dương Kim Thư, việc giới thiệu văn hóa và ẩm thực Việt Nam ở nước ngoài không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế./.

