136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Pháp

Chiều 19/5, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với chính quyền thành phố Montreuil đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa trước tượng của Người tại công viên Montreau và thăm “Không gian Hồ Chí Minh” trong Bảo tàng Lịch sử sống.

Tham dự buổi lễ có đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và chính quyền địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Taylan Coskun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, đồng thời là cố vấn thành phố Montreuil, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người đặt nền móng cho nền độc lập của Việt Nam mà còn là biểu tượng toàn cầu của quyền tự quyết dân tộc và cuộc đấu tranh vì tự do, công bằng xã hội.

Ông nhấn mạnh việc tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Montreuil không phải là một hoạt động mang tính nghi thức, mà là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết giữa phong trào tiến bộ Pháp với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Theo ông Taylan Coskun, ngay từ những năm 1920, Đảng Cộng sản Pháp đã là một trong những lực lượng chính trị đầu tiên tại Pháp công khai ủng hộ nền độc lập của Việt Nam.

Ông nhắc lại việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống, hoạt động trong các phong trào công nhân và nghiên cứu chủ nghĩa Marx tại Pháp, đồng thời khẳng định tư tưởng của Người về mối liên hệ giữa phong trào công nhân quốc tế với cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Đại diện Đảng Cộng sản Pháp cũng đánh giá cao những bước phát triển và cải cách của Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong các lĩnh vực hiện đại hóa đất nước, hoàn thiện hệ thống pháp lý, đấu tranh chống tham nhũng và tăng cường hợp tác quốc tế.

Ông cho rằng các dự án hợp tác Việt Nam-Pháp trong lĩnh vực đường sắt và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam là minh chứng cho một Việt Nam độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế. Theo ông, đó cũng chính là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong muốn cho dân tộc Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải bày tỏ cảm ơn chính quyền thành phố Montreuil đã nhiều năm liên tục phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau.

Đại sứ đánh giá cao việc Không gian Hồ Chí Minh và tượng bán thân của Người luôn được thành phố quan tâm gìn giữ như một phần di sản văn hóa của Montreuil, đồng thời là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Pháp.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam-Pháp khi hai nước hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân tới Pháp và 80 năm chuyến thăm chính thức của Người tới Pháp trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đại sứ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và tham gia của chính quyền thành phố Montreuil trong các hoạt động kỷ niệm sắp tới.

Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Dù sinh sống xa quê hương nhưng cộng đồng người Việt tại Pháp vẫn luôn gắn bó với Tổ quốc, đồng thời tích cực đóng góp cho việc củng cố quan hệ Việt Nam-Pháp và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng nhấn mạnh Việt Nam hiện đang triển khai nhiều quyết sách cải cách quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ người dân tốt hơn, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trước đó cùng ngày, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Bác Hồ đặt trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán ở Paris.

Cũng nhân dịp này, một số hội đoàn và tổ chức của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các địa điểm gắn với tên tuổi và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người trên đất Pháp, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam./.

