Những 'địa chỉ đỏ' gắn liền với Bác Hồ ở Hong Kong khơi dậy lòng tự hào dân tộc

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), ngày 19/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Tai Kwun, một địa chỉ đỏ gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Người, đặc biệt là sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và vụ việc Bác bị bắt giam tại Hong Kong vào đầu những năm 1930.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau, bà Lê Đức Hạnh cho biết vào dịp 19/5 hàng năm, Tổng Lãnh sự quán cùng nhiều bà con, anh chị em người Việt tại Hong Kong và Macau đều tổ chức thăm khu di tích Tai Kwun, trước đây là nhà tù Victoria, nơi Bác Hồ bị bắt giữ và giam cầm trong thời gian hoạt động cách mạng. Hoạt động này gợi nhớ lại thời điểm lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam, nhắc nhở các thế hệ sau về tấm gương đạo đức cách mạng, thời kỳ khó khăn, gian khổ của các nhà lãnh đạo tiền bối để đưa đất nước đến độc lập, thống nhất.

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh nhấn mạnh thời gian Bác Hồ ở Hong Kong là khoảng thời gian cách mạng Việt Nam có những bước chuyển đặc biệt và sôi động. Đây cũng là lúc sự kiên trung và lòng dũng cảm của Bác Hồ cùng các đồng chí cách mạng chịu nhiều thử thách, đồng thời là thời điểm công cuộc cách mạng Việt Nam bắt đầu được thế giới biết đến và ủng hộ.

Ngoài Tai Kwun, Hong Kong còn có những địa chỉ đỏ khác gắn liền với hoạt động cách mạng của Bác Hồ đầu thế kỷ 20, như công viên Tống Vương Đài, nơi đặt tảng đá từ đồi Tống Vương Đài, địa điểm Bác Hồ tổ chức hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, nhà số 186 Tam Kung từng là nơi ở bí mật của Bác Hồ trước khi bị bắt. Việc theo dấu các địa chỉ đỏ này giúp giáo dục truyền thống, nhắc nhở lịch sử và tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch giữa người dân Hong Kong và bạn bè quốc tế.

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh cho biết khu di tích Tai Kwun đã được chính quyền Hong Kong tu sửa và bảo tồn, ghi lại thời gian và các địa điểm gắn với Bác Hồ. Nhiều đoàn Việt Nam đã đến thăm nơi đây và sẽ còn nhiều đoàn tiếp tục tới thăm. Những di sản vật thể và phi vật thể này mang lại lợi ích thiết thực cho hiện tại và tương lai, đồng thời tạo cơ hội nghiên cứu lịch sử, khoa học và trao đổi văn hóa.

Bà Lê Đức Hạnh nhận xét thế hệ trẻ ngày nay năng động, tôn trọng truyền thống và tự hào dân tộc, đồng thời ham học hỏi, khám phá thế giới. Số lượng sinh viên Việt Nam tại Hong Kong tăng, nhiều bạn trẻ khi đi du lịch cũng tìm đến các di tích liên quan đến Bác Hồ và cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến, đồng thời tăng cường sự hiểu biết với người dân Hong Kong và quốc tế.

Ông Dương Trung Đức, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở Macau, chia sẻ cộng đồng người Việt tại đây luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ về đoàn kết và mong muốn quảng bá văn hóa Việt Nam tới sở tại, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc.

Ngày 19/5 không chỉ là ngày sinh của một con người vĩ đại, mà còn là ngày đánh dấu tinh thần yêu nước, trí tuệ và lòng kiên trì không ngừng nghỉ.

Những di tích lịch sử gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hong Kong sẽ mãi là địa chỉ đỏ cho các thế hệ người Việt hiện tại và mai sau./.

