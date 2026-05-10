Tâm huyết đưa “thương hiệu” Việt Nam vươn xa từ Singapore

Hội nhập quốc tế, nâng cao trình độ lực lượng lao động, phát triển thương hiệu Việt tại các thị trường nước ngoài luôn là mục tiêu mà Đảng và Chính phủ quan tâm thúc đẩy.

Trong thực hiện mục tiêu phát triển đột phá trong kỷ nguyên mới này, việc tổ chức các hoạt động với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, có sự phản hồi để tháo gỡ những vướng mắc, từ đó góp phần gia tăng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện mục tiêu chung là vô cùng quan trọng.

Tinh thần ấy đã được thể hiện từ Singapore, trong cuộc gặp mặt các doanh nghiệp người Việt Nam tại Singapore do Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Singapore tổ chức ngày 8/5 vừa qua.



Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong khuôn viên nhỏ nhưng ấm áp tình cảm quê hương, đại diện của hơn 20 doanh nghiệp người Việt Nam tại Singapore đã chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh hàng hóa Việt Nam tại Singapore, đồng thời nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh các mặt hàng Việt Nam và đề xuất một số ý kiến đáng lưu tâm.

Anh Nguyễn Viết Niên - Quản lý bán hàng của công ty Fish International Sourcing House - cho biết công ty đang rất quan tâm đến việc kết nối với nhiều doanh nghiệp thủy sản trong nước để mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam.

Anh chia sẻ công ty đã có nhà máy ở Singapore, vì vậy mong muốn có thể nhận được nhiều nhân lực có tay nghề cao từ Việt Nam sang làm việc. Bên cạnh đó, Fish International Sourcing House cũng là công ty xuất nhập khẩu các mặt hàng chất lượng cao từ thế giới vào Singapore, vì vậy công ty cũng có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thủy sản chất lượng cao về thị trường Việt Nam.



Nêu vấn đề về lực lượng lao động, chị Lê Thị Thảo Vy - Quản lý văn phòng công ty CMC-APAC Pte Ltd - cho biết công ty gặp khó khăn trong việc làm thẻ lao động để đưa các kỹ sư phần mềm của Việt Nam sang Singapore làm việc.

Tuy ở cùng độ tuổi, cùng trình độ và bằng cấp như nhau, nhưng kỹ sư quốc tịch như Malaysia, Ấn Độ thì dễ dàng có thẻ lao động hơn do quy định mức lương chi trả luôn thấp hơn mức quy định cho kỹ sư của Việt Nam.

Chị Lê Thị Thảo Vy đề xuất giới hữu trách hai nước có thể lưu ý trao đổi thêm về vấn đề này để tạo cơ hội cho nhiều kỹ sư của Việt Nam sang Singapore làm việc.



Trăn trở với vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu Việt, anh Nguyễn Tri Anh thuộc công ty Bites and Businesses cho biết thương hiệu Banh Mi Society vừa trở thành đối tác đặc quyền của một khách sạn 4 sao ở Singapore để giới thiệu bánh mì tốt, ngon và thuần Việt đến toàn bộ khách ở khách sạn.

Đây là một thành tựu, nhưng anh vẫn trăn trở trong việc phát triển các thương hiệu ẩm thực Việt tại Singapore. Anh Nguyễn Tri Anh cho biết từ những năm 2000, Thái Lan đã có chương trình “Thai Kitchen of the world” (Bếp ăn Thái của thế giới) để phát triển ẩm thực Thái ra thị trường nước ngoài.

Sau 5 năm thực hiện, số nhà hàng Thái Lan tại nước ngoài đã tăng gấp hơn 3 lần. Thành công đó một phần đến từ sự hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ Thái Lan, như gắn thương hiệu “đồ Thái chuẩn vị” cho các nhà hàng đạt chuẩn, hỗ trợ tạo điều kiện về mặt tài chính để các doanh nghiệp mở nhà hàng ở nước ngoài, phối hợp với nước sở tại để đưa lao động chuyên biệt trong ngành ẩm thực như đầu bếp, phụ bếp, nhân viên phục vụ… qua hỗ trợ các nhà hàng Thái.

Với Việt Nam, theo anh Nguyễn Tri Anh, ngoài việc đưa lao động trong ngành ẩm thực qua Singapore hỗ trợ các nhà hàng, việc tăng cường nhập hàng hóa nguyên liệu từ Việt Nam cũng vừa hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam ở Singapore, vừa xuất khẩu thêm nhiều hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài, từ đó phát triển uy tín, thương hiệu ẩm thực Việt Nam nói riêng và hình ảnh Việt Nam nói chung tới du khách và các nhà đầu tư quốc tế.



Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ và ứng dụng để hỗ trợ phát triển.

Tại cuộc gặp mặt, anh Bernard Grellier - người Pháp lai Việt, hiện đang làm cho một tập đoàn công nghệ POS (giải pháp bán hàng) hàng đầu của Mỹ - cho biết rất cần thiết đẩy mạnh cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh cho các doanh nghiệp Việt Nam để vận hành sản xuất, cắt giảm chi phí nhân sự, xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hiệu quả hơn.

Với tình yêu đặc biệt dành cho “đất mẹ” Việt Nam, anh Bernard đang xúc tiến các kế hoạch để góp phần phát triển hệ thống công nghệ tiên tiến giúp các công ty Việt Nam tiếp cận công nghệ bán lẻ 3.0 và vươn ra toàn cầu.



Cuộc gặp mặt các doanh nghiệp là cơ hội để kết nối và giúp các doanh nghiệp cập nhật, hiểu biết thêm về chủ trương chính sách của Việt Nam cũng như tình hình hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Singapore.

Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai tích cực Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tại thị trường Singapore.

Đánh giá về kết quả cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh khẳng định chương trình đã tạo được sự gắn kết và thể hiện rõ được sự đoàn kết của các doanh nghiệp cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Mục đích là làm sao để lắng nghe những kiến nghị đề xuất, hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó đóng góp vào chương trình Go Global của đất nước qua sự hiện diện của doanh nghiệp, sản phẩm của Việt Nam ở nước ngoài ngày càng nhiều hơn, giúp cho các doanh nghiệp vươn ra bên ngoài trong thương mại, đầu tư, du lịch, quảng bá văn hóa Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh đây là hoạt động cần được tiếp tục thúc đẩy tổ chức./.

