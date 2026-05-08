Philippines có mức thâm hụt thương mại lớn nhất ASEAN

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo khu vực nhóm họp tại Hội nghị cấp cao ASEAN 2026 ở thành phố Cebu để thảo luận về hợp tác khu vực và khả năng chống chịu kinh tế, dữ liệu thương mại mới công bố cho thấy Philippines là nền kinh tế có thâm hụt thương mại lớn nhất Đông Nam Á.

Theo số liệu thương mại song phương từ Cơ sở dữ liệu thống kê thương mại hàng hóa của Liên hợp quốc (UN Comtrade), Philippines ghi nhận mức thâm hụt thương mại lớn nhất trong số các nền kinh tế ASEAN giai đoạn 2015-2024. Phó Giáo sư Đại học Philippines, ông Alicor Panao, cho biết mức thâm hụt của Philippines đã tăng từ 8,5 tỷ USD lên 26,8 tỷ USD trong giai đoạn này.

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), thâm hụt thương mại xảy ra khi một quốc gia nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Hầu hết các nước đều vừa nhập khẩu vừa xuất khẩu, bán các mặt hàng dư thừa trong nước và mua những sản phẩm còn thiếu. Khi cán cân thương mại mất cân đối, quốc gia đó có thể rơi vào tình trạng thặng dư hoặc thâm hụt thương mại.

Dữ liệu của Chính phủ Philippines cho thấy nước này ghi nhận mức thâm hụt thương mại cao nhất trong 6 tháng vào tháng 3 vừa qua, lên tới 4,5 tỷ USD, dù xuất khẩu tăng 20,4% lên 6,78 tỷ USD và nhập khẩu tăng 12,3% lên 11,29 tỷ USD.

Ông Panao cho rằng thâm hụt thương mại không phải lúc nào cũng gây tác động tiêu cực, song tình trạng thâm hụt kéo dài và gia tăng có thể phản ánh những điểm yếu mang tính cơ cấu trong năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông nhận định Philippines hiện không chỉ nằm trong nhóm các nền kinh tế thâm hụt lớn nhất khu vực mà còn “đứng cuối bảng” ASEAN về chỉ số này.

Trong khi đó, Indonesia đã đảo ngược tình trạng thâm hụt 5 tỷ USD năm 2015 để đạt thặng dư thương mại 2,9 tỷ USD vào năm 2024. Malaysia duy trì mức thặng dư lớn trong suốt thập niên qua, đạt 24,2 tỷ USD, còn Thái Lan tiếp tục ghi nhận thặng dư gần 20 tỷ USD.

Singapore là quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất ASEAN với 58,6 tỷ USD, trong khi Việt Nam chuyển biến mạnh mẽ khi mở rộng lĩnh vực sản xuất định hướng xuất khẩu, từ mức thâm hụt 5,6 tỷ USD năm 2015.

Theo ông Panao, Philippines chưa tạo được sự chuyển dịch tương tự khi vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu, thực phẩm và hàng hóa trung gian, trong khi xuất khẩu các sản phẩm chế tạo có giá trị gia tăng cao còn hạn chế.

Ông cho rằng vị thế đối ngoại của Philippines phần nào được hỗ trợ nhờ lượng kiều hối lớn từ lao động Philippines ở nước ngoài, song nguồn tiền này chủ yếu phục vụ tiêu dùng nội địa và tài trợ nhập khẩu thay vì giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa nước ngoài. Ông cảnh báo thâm hụt thương mại gia tăng có thể gây sức ép lên cán cân vãng lai và khiến nền kinh tế dễ tổn thương trước biến động giá cả toàn cầu, đặc biệt là giá năng lượng trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài.

Theo ông Panao, để thu hẹp thâm hụt và nâng cao vị thế trong khu vực, Philippines cần mở rộng sản xuất nội địa ở các lĩnh vực còn phụ thuộc nhập khẩu, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển ngành chế tạo có giá trị gia tăng cao, tăng cường tham gia chuỗi cung ứng ASEAN và thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu./.

Thâm hụt thương mại của Mỹ năm 2025 chạm mức cao kỷ lục Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, tổng mức thâm hụt thương mại của nước này cả năm 2025 lên tới 901,5 tỷ USD, thuộc nhóm cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1960.

​