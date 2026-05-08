ASEAN thúc đẩy cơ chế chia sẻ nhiên liệu và lưới điện khu vực

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 8/5 cho biết các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí thúc đẩy nhanh việc triển khai các cơ chế chia sẻ năng lượng khu vực và những dự án kết nối lưới điện trong bối cảnh ngày càng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu toàn cầu do xung đột tại Trung Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, ông Marcos cho biết các nước ASEAN nhất trí về sự cần thiết phải bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng ổn định, đáng tin cậy và tăng cường hợp tác khu vực trong lĩnh vực an ninh năng lượng.

Một trong những biện pháp cụ thể được thảo luận là đẩy nhanh phê chuẩn Hiệp định khung ASEAN về an ninh dầu mỏ (APSA), cơ chế cho phép các nước thành viên hỗ trợ những nước láng giềng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Ông Marcos nói: “Các nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng năng lượng ổn định và đáng tin cậy, tăng cường kết nối năng lượng và thúc đẩy đa dạng hóa sang những nguồn năng lượng tái tạo và thay thế.”

Theo cơ chế APSA, các nước ASEAN có thể cung cấp nguồn dầu mỏ cho những quốc gia thành viên bị thiếu hụt tương đương ít nhất 10% nhu cầu nhiên liệu trong nước.

Trước đó, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN cũng đã nhất trí thúc đẩy hoàn tất APSA trong bối cảnh lo ngại nguy cơ gián đoạn các tuyến cung ứng dầu mỏ toàn cầu. Xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran hiện làm gia tăng lo ngại bất ổn tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Ngoài cơ chế chia sẻ dầu mỏ, lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy vận hành Lưới điện ASEAN - sáng kiến kết nối hệ thống điện của toàn bộ 10 quốc gia thành viên.

Theo ông Marcos, dự án này sẽ hỗ trợ giao dịch điện xuyên biên giới, thúc đẩy tích hợp năng lượng tái tạo và góp phần cung cấp điện với giá phải chăng hơn cho gần 700 triệu người dân Đông Nam Á.

Các nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu là một trong những nội dung chi phối những cuộc thảo luận trong năm Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026./.

ASEAN nhất trí tăng cường thương mại nội khối nhằm củng cố an ninh lương thực Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết lãnh đạo các nước ASEAN cam kết duy trì lưu thông những mặt hàng thiết yếu trong khu vực, đồng thời bảo đảm thị trường mở và có tính dự báo.