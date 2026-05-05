Indonesia điều tra đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia

Giới chức Indonesia đang mở rộng điều tra một vụ nghi liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia sau khi 26 công dân nước ngoài bị bắt giữ tại đảo du lịch Bali của quốc gia Đông Nam Á này.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông báo ngày 5/5 của Cơ quan Di trú Bali cho biết, nhóm người này hiện bị tạm giữ để phục vụ điều tra, đồng thời nhà chức trách đang phối hợp với các đại sứ quán tại Jakarta nhằm xác minh liệu có trường hợp nào trong nhóm này nằm trong diện truy nã quốc tế hay không.

Người đứng đầu Văn phòng Di trú Ngurah Rai-ông Bugie Kurniawan cho biết các nghi phạm đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Philippines. Vụ việc hiện do cảnh sát thành phố Denpasar phối hợp với cảnh sát tỉnh Bali xử lý để xác định hướng truy tố.

Các cơ quan chức năng Indonesia cho biết chưa loại trừ khả năng vụ việc không chỉ là lừa đảo trực tuyến mà còn có dấu hiệu liên quan đến hoạt động buôn người hoặc cưỡng ép lao động qua mạng.

Nhóm người nước ngoài bị bắt hôm 27/4 trong một cuộc đột kích tại khách sạn ở khu vực Kuta, huyện Badung-điểm du lịch nổi tiếng của Bali. Chiến dịch được triển khai sau khi Đại sứ quán Philippines tại Indonesia báo tin một số công dân nước này có thể đang bị giữ để ép tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong quá trình kiểm tra, nhiều người không xuất trình được giấy tờ đi lại hợp pháp. Cảnh sát cũng thu giữ hàng loạt điện thoại di động, máy tính xách tay, thiết bị mạng Internet và nhiều vật dụng được cho là phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Truyền thông địa phương cho biết một số căn phòng trong cơ sở lưu trú đã bị cải tạo thành “văn phòng” vận hành lừa đảo qua mạng. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng Bali bị lợi dụng làm địa bàn hoạt động của các đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.

Trong những năm gần đây, Indonesia liên tiếp phát hiện nhiều vụ lừa đảo xuyên biên giới liên quan người nước ngoài tại Bali. Năm 2024, giới chức nước này từng bắt giữ hơn 100 đối tượng bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân ở nước ngoài.

Đầu năm ngoái, ba đối tượng khác cũng bị bắt tại Bali vì bị nghi thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến nhằm vào những người có nhu cầu sang Canada./.

