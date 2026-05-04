ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

Ngày 3/5, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã chia sẻ mối lo ngại về nguồn cung dầu thô trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông, đồng thời nhất trí tiếp tục hợp tác để giải quyết các thách thức chung.

Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Samarkand (Uzbekistan), các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương của ASEAN+3 nêu rõ: "Sự leo thang xung đột ở Trung Đông đã làm gia tăng đáng kể các rủi ro tiêu cực đối với triển vọng khu vực… cần chú ý đến các rủi ro phát sinh từ sự biến động quá mức và các động thái hỗn loạn trên thị trường tài chính và sẵn sàng ứng phó phù hợp với điều kiện trong nước."

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc duy trì chủ nghĩa đa phương" và tái khẳng định "ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, tự do, công bằng, cởi mở, toàn diện, bình đẳng và minh bạch."

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama, người đồng chủ trì cuộc họp cho biết các nước đã nhất trí cần hợp tác khu vực và cam kết giúp đỡ lẫn nhau trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Giữa tháng 4, Nhật Bản đã cam kết gói hỗ trợ tài chính trị giá 10 tỷ USD cho các nước châu Á khác nhằm cải thiện chuỗi cung ứng năng lượng. Sáng kiến này tập trung vào việc cung cấp các khoản vay để giúp các quốc gia mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.

Cuộc họp kéo dài 4 ngày của ADB, bắt đầu từ 3/5, diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu dầu mỏ từ Trung Đông và đang bị ảnh hưởng không nhỏ của việc eo biển Hormuz bị phong tỏa sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28/2./.

