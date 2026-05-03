Đảo Bali của Indonesia trở thành điểm đến du lịch số 1 thế giới

Bali được mô tả như “một tấm bưu thiếp sống động,” hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên nhiệt đới, những bãi biển cát trắng, văn hóa bản địa đặc sắc cùng hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng trải dài.

Minh Hưởng
Cảnh hoàng hôn trên đảo Bali, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia vừa được nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vinh danh là “Điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026,” vượt qua hàng loạt địa danh nổi tiếng như London (Anh), Dubai (UAE) hay Paris (Pháp) trong bảng xếp hạng thường niên “Lựa chọn của du khách - Tốt nhất trong số những sản phẩm tốt nhất” (Travellers’ Choice Best of the Best).

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, kết quả bình chọn được xây dựng dựa trên hàng triệu đánh giá và trải nghiệm thực tế của du khách toàn cầu trong năm qua.

Tripadvisor mô tả Bali là “một tấm bưu thiếp sống động,” hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên nhiệt đới, những bãi biển cát trắng, văn hóa bản địa đặc sắc cùng hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng trải dài từ sang trọng đến gần gũi thiên nhiên.

Giám đốc truyền thông của Tripadvisor - bà Laurel Greatrix cho biết danh sách năm nay phản ánh xu hướng du lịch đề cao trải nghiệm thực tế, tính bản sắc và cảm xúc kết nối của du khách với điểm đến. Theo bà, từ các đô thị sôi động cho tới những thiên đường biển đảo thanh bình, các địa danh được vinh danh đều mang lại “những hành trình khó quên và nguồn cảm hứng khám phá thế giới.”

Sức hút của Bali đặc biệt nổi bật đối với du khách Australia. Theo số liệu của Cục Thống kê Australia, Indonesia chiếm khoảng 14% tổng số chuyến du lịch nước ngoài của người Australia trong giai đoạn 2024-2025, trong đó Bali là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất. Mỗi năm, hòn đảo này đón khoảng 1,5 triệu lượt khách Australia, nhờ lợi thế khoảng cách gần, chi phí hợp lý và hệ sinh thái du lịch phát triển mạnh.

Không chỉ nổi tiếng với nghỉ dưỡng biển, Bali còn hấp dẫn du khách nhờ chiều sâu văn hóa và các trải nghiệm khám phá đa dạng. Tripadvisor gợi ý nhiều điểm đến nổi bật như Khu bảo tồn Rừng Khỉ linh thiêng, các tour khám phá đảo Nusa Penida hay Bảo tàng PASIFIKA - nơi lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoài hạng mục điểm đến số 1 thế giới, Bali còn tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu khi bãi biển Kelingking được xếp vào nhóm những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026.

Địa danh này nổi tiếng với vách đá hình khủng long T-Rex hướng ra đại dương xanh ngọc, khung cảnh hoàng hôn ấn tượng và cung đường đi bộ đường dài (trekking) ven biển được nhiều du khách quốc tế yêu thích./.

(TTXVN/Vietnam+)
