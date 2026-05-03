Du lịch Đà Nẵng “cất cánh” sau kỳ nghỉ lễ, đón hơn 1,46 triệu lượt khách

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng lượng khách đến Đà Nẵng từ ngày 25/4 đến 3/5 ước đạt hơn 1,46 triệu lượt, trong đó khách quốc tế hơn 621.000 lượt.

Tổng thu du lịch đạt khoảng 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng toàn thành phố đạt 75-80%, riêng phân khúc 4-5 sao đạt tới 90-95%.

Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc cùng chiến lược kích cầu hiệu quả đã góp phần khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của thành phố biển miền Trung.

Sôi động lễ hội, tạo “cú hích” thu hút du khách

Không khí du lịch tại Đà Nẵng trong dịp lễ năm nay được đánh giá là sôi động bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngay từ cuối tháng 4, hàng loạt chương trình, sự kiện quy mô lớn đã được tổ chức, trải dài từ trung tâm thành phố đến các bãi biển, khu du lịch và điểm di sản.

Điểm nhấn nổi bật là chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” diễn ra bên bờ Đông cầu Rồng, kết hợp trình diễn nghệ thuật trên mặt cầu và sông Hàn, tạo nên không gian đa tầng giàu cảm xúc. Cùng với đó là các hoạt động triển lãm, trải nghiệm về lực lượng an ninh nhân dân, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và văn hóa.

Song song, chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026” với chủ đề “Mùa hè rực rỡ” tại Công viên Biển Đông và các bãi biển nổi tiếng như bãi biển Mỹ Khê đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Các hoạt động như lễ hội ẩm thực, trình diễn diều nghệ thuật, thể thao biển, ngày hội môi trường và âm nhạc đường phố diễn ra liên tục, tạo nên không khí lễ hội kéo dài suốt kỳ nghỉ.

Ngoài ra, các sự kiện văn hóa như Lễ hội Áo dài, chương trình nghệ thuật “Chuyện Sông Hàn,” các lễ hội làng truyền thống và triển lãm mỹ thuật cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm du khách. Nhiều điểm đến trong khu vực như Thánh địa Mỹ Sơn hay Hội An cũng kết nối tour tuyến hiệu quả, kéo dài thời gian lưu trú.

Bãi biển Tam Thanh ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng thu hút rất đông du khách trong kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Đáng chú ý, trong dịp này, tàu biển STAR VOYAGER đã cập cảng Tiên Sa, đưa hơn 1.500 du khách quốc tế đến tham quan các điểm nổi bật như Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng Sơn Trà và Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An cho biết: “Năm 2026, ngành du lịch thành phố kỳ vọng đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước, tạo nên bức tranh đa dạng, sinh động. Đà Nẵng vừa là thành phố năng động, vừa giàu bản sắc, đủ sức hấp dẫn du khách đến trải nghiệm.”

Doanh nghiệp, du khách đồng hành tạo sức bật cho điểm đến

Không chỉ các sự kiện quy mô lớn, sự chủ động của doanh nghiệp du lịch cũng góp phần quan trọng vào thành công chung. Tại Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, dịp lễ năm nay ghi nhận lượng khách tăng mạnh nhờ chuỗi sản phẩm mới.

Điểm nhấn là chương trình “Animal Actors Show - Muôn Thú Tranh Tài,” với các tiết mục biểu diễn của động vật thu hút đông đảo gia đình và trẻ em. Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm tắm khoáng nóng, tắm bùn, vui chơi tại công viên nước và khám phá không gian thiên nhiên xanh mát.

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing khu du lịch chia sẻ: “Chúng tôi tập trung phát triển sản phẩm kết hợp giữa nghỉ dưỡng và giải trí. Mục tiêu là mang đến trải nghiệm trọn vẹn, để mỗi chuyến đi không chỉ thư giãn mà còn đáng nhớ đối với du khách.”

Ở góc độ du khách, anh Nguyễn Tiến Anh Hiếu (25 tuổi, đến từ Hà Nội) cho biết: “Tôi đến Đà Nẵng du lịch cùng bạn với chuyến du lịch bốn ngày. Biển rất đẹp, nước trong xanh, người dân thân thiện. Buổi tối tôi thường xuống Hội An để tham quan, không khí rất khác biệt và thú vị.”

Những cảm nhận tích cực như vậy phản ánh rõ sức hút của điểm đến. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Đà Nẵng còn ghi điểm nhờ môi trường du lịch an toàn, dịch vụ chuyên nghiệp và sự thân thiện của người dân.

Để đảm bảo chất lượng phục vụ, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và quản lý giá cả. Các khu, điểm du lịch, bãi biển đều được bố trí lực lượng cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách. Hoạt động kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn tình trạng chèo kéo, nâng giá.

Song song với thị trường nội địa, Đà Nẵng đang đẩy mạnh thu hút khách quốc tế thông qua việc khôi phục và mở rộng các đường bay từ Nga và khu vực CIS. Các chuyến bay từ Kazakhstan và Nga đã liên tục hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng trong tháng 4, mở ra triển vọng tăng trưởng mạnh trong mùa cao điểm hè.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, việc mở lại các đường bay quốc tế không chỉ giúp phục hồi thị trường khách mà còn nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực.

Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng) là một cụm gồm 8 đảo nhỏ trải dài theo hình cánh cung xanh mướt giữa Biển Đông. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Thành phố đặt mục tiêu đón gần 20 triệu lượt khách trong năm 2026. Với sự kết hợp giữa chuỗi sự kiện đặc sắc, chiến lược kích cầu hiệu quả và sự đồng hành của doanh nghiệp, Đà Nẵng đã có một mùa lễ thành công vượt kỳ vọng. Mức tăng trưởng hơn 35% không chỉ là con số ấn tượng, mà còn là minh chứng cho sức hút bền vững của điểm đến.

Trong bối cảnh du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, những kết quả đạt được sau dịp lễ 30/4-1/5/2026 tiếp tục khẳng định Đà Nẵng là lựa chọn hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để ngành du lịch thành phố bứt phá trong thời gian tới./.

Tuyên Quang: Vùng đất cao nguyên bước vào kỷ nguyên du lịch thông minh Đồng Văn mở ra hành trình mới, nơi mỗi thao tác quét mã của du khách không chỉ là dấu mốc trên bản đồ khám phá mà còn là dữ liệu sống giúp vùng đất cao nguyên bước vào kỷ nguyên du lịch thông minh.

​