Du lịch Hong Kong bùng nổ dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động từ ngày 1-5/5 năm nay, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đang đón lượng lớn du khách, phần đông là từ Trung Quốc đại lục, khiến các điểm tham quan và mua sắm trở nên nhộn nhịp.

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong dẫn số liệu của Cục Nhập cư Hong Kong cho thấy, tính đến 16h ngày 1/5 đã có hơn 755.000 lượt người nhập cảnh hoặc xuất cảnh Hong Kong qua các cửa khẩu. Trong hơn 339.000 lượt người nhập cảnh có hơn 208.000 lượt là du khách Trung Quốc đại lục.

Cục Nhập cư Hong Kong dự đoán khoảng 980.000 lượt du khách từ Trung Quốc đại lục sẽ nhập cảnh Hong Kong trong 5 ngày nghỉ lễ, tăng khoảng 7% so với năm ngoái.

Nhờ sự thuận tiện của đường sắt cao tốc xuyên biên giới, số lượng tour du lịch theo nhóm từ Trung Quốc đại lục đến Hong Kong đã đạt mức cao mới.

Cơ quan quản lý ngành du lịch Hong Kong ước tính khoảng 770 nhóm du lịch từ Trung Quốc đại lục sẽ đến Hong Kong trong kỳ nghỉ lễ.

Chính quyền Hong Kong mới đây đã triển khai một số điểm du lịch mới, tạo thêm những điểm nhấn trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động. Tuy nhiên, các điểm du lịch truyền thống như núi Thái Bình, Tsim Sha Tsui… luôn chật kín người check in và mua sắm.

Ngoài ra, “du lịch nhiều chặng” đang trở thành xu hướng chủ đạo, nhiều du khách cũng chọn quá cảnh qua Hong Kong do vị thế trung tâm hàng không của nơi này.

Ngay trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, các cửa hàng, trung tâm thương mại đã hoạt động rất sôi động.

Các chuyên gia trong ngành bán lẻ dự báo cùng với hiệu ứng Tuần lễ Vàng Ngày Quốc tế Lao động, doanh thu dự kiến có thể sẽ tăng hơn 40% so với mức trung bình trước đây.

Việc khách du lịch lưu trú qua đêm tại Hong Kong cũng đang thúc đẩy lượng đặt phòng khách sạn. Các khách sạn vừa và nhỏ đón lượng đặt phòng gia tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động. Thậm chí từ vài ngày trước, một số khách sạn đã đạt tỷ lệ lấp đầy 95% và dự kiến sẽ kín phòng trong những ngày cao điểm.

Để đáp ứng lượng khách du lịch đổ về từ khắp nơi trên thế giới, chính quyền Hong Kong triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ và quản lý đám đông tại các điểm du lịch nổi tiếng nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho du khách và đảm bảo lợi ích bền vững cho ngành dịch vụ ăn uống cũng như bán lẻ.

Theo số liệu do Cục Phát triển Du lịch Hong Kong công bố trước đó, đặc khu này đón 14,31 triệu lượt du khách trong quý Một, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách du lịch đại lục chiếm 11,08 triệu lượt. Trong năm ngoái, lượng du khách Việt Nam đến Hong Kong tăng khoảng 40%./.

