Giải bóng bầu dục 7 người quốc tế - ngày hội thể thao và âm nhạc tại Hong Kong

Giải bóng bầu dục 7 người (Hong Kong Rugby Sevens) đang diễn ra tại Sân vận động Kai Tak, Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 17-19/4 với những trận bóng không ngừng nghỉ.

Mỗi năm, sự kiện này thu hút các cầu thủ bóng bầu dục bậc nhất và hơn 100.000 người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Hong Kong Rugby Sevens 2026 tiếp tục kết hợp các sự kiện thể thao, âm nhạc và giải trí, với 72 trận đấu bóng bầu dục 7 người đẳng cấp thế giới trong 3 ngày.

Người hâm mộ trong trang phục đẹp nhất đã đổ về sân vận động, vừa thưởng thức trận đấu vừa lắng nghe màn trình diễn của ban nhạc sống, nhảy múa và lắc lư theo điệu nhạc, tạo nên một bầu không khí lễ hội sôi động.

Nhiều du khách nước ngoài đã mua vé cả 3 ngày và diện những bộ trang phục của các nhân vật trong thần thoại Hy Lạp cổ đại và nhiều loài động vật hay hình hoa quả.

Bên cạnh các sự kiện thể thao, bầu không khí sôi động của Hong Kong Rugby Sevens là yếu tố then chốt góp phần vào thành công toàn cầu của giải đấu. Âm nhạc, khiêu vũ và bia biến sân vận động 50.000 chỗ ngồi thành một bữa tiệc thể thao khổng lồ.

Giải năm nay quy tụ 30 đội tuyển hàng đầu từ khắp thế giới. Các đội tuyển nam bao gồm Argentina, Australia, Fiji, Pháp, Đức, Anh, Kenya, New Zealand, Tây Ban Nha, Nam Phi, Uruguay và Mỹ; các đội tuyển nữ bao gồm Argentina, Australia, Brazil, Canada, Fiji, Pháp, Anh, Nhật Bản, New Zealand, Tây Ban Nha, Nam Phi và Mỹ.

Cả đội tuyển bóng bầu dục 7 người nam và nữ Hong Kong đều tham gia Hong Kong Rugby Sevens, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1976, là một trong những giải đấu rugby quan trọng nhất thế giới, diễn ra hàng năm vào cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư.

Để kỷ niệm 50 năm thành lập, các nhà tổ chức mô tả sự kiện năm nay là hết sức sôi động, không chỉ có bóng bầu dục mà còn có quần vợt bóng bàn, các cuộc thi thể hình và ném bóng, phục vụ khán giả ở mọi lứa tuổi.

Giải đấu đã thu hút nhiều khách du lịch và người dân địa phương, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Dự kiến, sự kiện này sẽ làm tăng đáng kể doanh thu của các thương nhân ở đảo Cửu Long. Hơn nữa, khách du lịch nước ngoài có sức mua cực kỳ cao và rất muốn chi tiêu vào ban đêm sau khi xem sự kiện.

Việc các công ty du lịch kết hợp yếu tố thể thao với các sản phẩm du lịch, hướng đến khách du lịch, sẽ giúp khuyến khích du khách quay lại Hong Kong trong tương lai, điều này có lợi cho ngành du lịch về lâu dài.

Các chuyên gia trong ngành du lịch Hong Kong tin rằng ngoài việc thúc đẩy tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn, sự kiện này còn giúp quảng bá hình ảnh Hong Kong như một thành phố quốc tế và ngành du lịch của nơi đây./.

Trung Quốc: Ngắm nhìn hoa bún khoe sắc khắp Hong Kong Vào đầu tháng 4, hoa bún, nhìn từ xa giống như chùm hoa cẩm tú cầu, nở rộ tại nhiều tuyến đường ở Hong Kong (Trung Quốc), thu hút nhiều người dân đến chiêm ngưỡng.