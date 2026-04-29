Golfer Hàn Quốc vô địch Singapore Open bất chấp thời tiết xấu

Golfer người Hàn Quốc Ham Jeong-woo đã có chiến thắng đầu tiên ở một giải đấu ngoài Xứ sở Kim chi sau khi vượt qua thời tiết bất lợi để lên ngôi vô địch Singapore Open hôm 26/4.

Ham Jeong-woo, năm nay 31 tuổi và xếp hạng 735 thế giới, đã lần lượt ghi 64, 68, 68 và 68 gậy để đạt tổng điểm -15 (272 gậy), qua đó giành danh hiệu Asian Tour đầu tiên trong sự nghiệp tại sân Serapong của Câu lạc bộ Golf Sentosa.

Ham đã đứng vững trước sự bám đuổi quyết liệt của Cameron John, người chỉ kém hai gậy sau vòng chung kết đầy căng thẳng và bị gián đoạn gần 4 giờ do mưa lớn kèm sấm sét.

Với chức vô địch này, golfer người Hàn Quốc đã trở thành người Hàn Quốc thứ hai từng đăng quang giải đấu này, sau Song Young-han vào năm 2016. Chiến thắng này không chỉ mang về cho Ham số tiền 360.000 USD mà còn giúp anh giành vé tham dự The Open Championship vào tháng 7. Nó cũng giúp golfer này vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng The International Series.

Bước vào vòng chung kết với lợi thế 4 gậy, Ham thi đấu thận trọng trên một sân đấu nổi tiếng là thách thức đối với các golfer. Dù kiểm soát tốt thế trận nhưng Ham vẫn bị John rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 gậy ở những hố cuối. Kịch tính đã xảy ra ở hố 13 khi Ham ghi birdie từ hố cát chướng ngại (bunker), ngay sau đó John đáp trả bằng cú putt birdie dài khoảng 40 feet để tiếp tục bám đuổi quyết liệt.

Cả hai bước vào hố 18 par-5 khi Ham chỉ còn lợi thế mong manh. Tuy nhiên, John đã mắc sai lầm khi phát bóng vào khu vực cỏ dày (rough) và chỉ giữ được điểm par, trong khi Ham ghi birdie để khép lại chiến thắng một cách đầy bản lĩnh.

Sau khi nhận chiếc cúp vô địch từ Tổng Giám đốc SPH Media Chan Yeng Kit, Ham chia sẻ: “Hôm nay, khả năng putting của tôi rất tốt. Tôi nghĩ nó đã giúp tôi tiết kiệm khoảng 6 gậy."

Về phần mình, Cameron John, người đứng ở vị trí thứ 2 ở Singapore Open, cũng giành suất tham dự The Open Championship tại Royal Birkdale. Anh nói: “Thật không thể tin được. Tôi đã mơ được thi đấu ở các giải đấu lớn cả đời."

Cameron John, người đứng ở vị trí thứ 2 ở Singapore Open, cũng giành suất dự The Open Championship. (Ảnh: The Business Times)

Trong nhóm bám đuổi, các golfer Josele Ballester của Tây Ban Nha, Jazz Janewattananond của Thái Lan và Tomohiro Ishizaka của Nhật Bản đều giành giải Ba với tổng điểm -8.

Trong số các golfer người Singapore, Ryan Ang là có thành tích tốt nhất, đồng hạng 12 với vòng đấu 66 gậy (-5), trong khi James Leow xếp đồng hạng 17./.