Đại hội Thể thao châu Á có thể sẽ được tổ chức vào các năm lẻ

Kể từ năm 2031, Đại hội Thể thao châu Á có thể sẽ được chuyển sang tổ chức vào các năm lẻ, qua đó thay đổi lịch thi đấu thể thao khu vực.

Theo đề xuất trên, Đại hội sẽ diễn ra trong vòng 12 tháng trước Thế vận hội Olympic để biến sự kiện này vừa là bước chuẩn bị, vừa đóng vai trò vòng loại cho Olympic, qua đó nâng cao đáng kể ý nghĩa và tầm vóc của Đại hội thể thao khu vực.

Lịch tổ chức Đại hội Thể thao châu Á năm nay tại Nhật Bản, dự kiến diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 tới sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, kỳ Đại hội năm 2030 dự kiến tổ chức tại Doha (Qatar) có thể sẽ được lùi sang năm 2031 và duy trì chu kỳ 4 năm/lần vào các năm lẻ, thay vì năm chẵn như hiện nay.

Ban chấp hành của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã thông qua ý tưởng trên và sẽ tiếp tục tham vấn các liên đoàn thể thao quốc tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trang chuyên ngành Inside The Games cho biết đề xuất này đã được thảo luận tại cuộc họp của OCA ở thành phố nghỉ dưỡng Tam Á (Trung Quốc), nơi đang đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á.

Đại hội Thể thao châu Á là sự kiện thể thao lớn nhất châu lục và thường có số lượng vận động viên tham gia nhiều hơn cả Thế vận hội Olympic./.

Campuchia sẽ đăng cai Đại hội Thể thao trẻ châu Á năm 2031 Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia thông báo nước này sẽ đăng cai Đại hội Thể thao trẻ châu Á năm 2031, sự kiện thể thao đa môn uy tín quy tụ VĐV trẻ đến từ 45 ủy ban Olympic thành viên châu Á.