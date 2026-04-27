Đại hội Thể thao châu Á có thể sẽ được tổ chức vào các năm lẻ

Theo đề xuất trên, Đại hội sẽ diễn ra trong vòng 12 tháng trước Thế vận hội Olympic để biến sự kiện này vừa là bước chuẩn bị, vừa đóng vai trò vòng loại cho Olympic.

Nguyễn Hằng
(Ảnh: AFP)

Kể từ năm 2031, Đại hội Thể thao châu Á có thể sẽ được chuyển sang tổ chức vào các năm lẻ, qua đó thay đổi lịch thi đấu thể thao khu vực.

Theo đề xuất trên, Đại hội sẽ diễn ra trong vòng 12 tháng trước Thế vận hội Olympic để biến sự kiện này vừa là bước chuẩn bị, vừa đóng vai trò vòng loại cho Olympic, qua đó nâng cao đáng kể ý nghĩa và tầm vóc của Đại hội thể thao khu vực.

Lịch tổ chức Đại hội Thể thao châu Á năm nay tại Nhật Bản, dự kiến diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 tới sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, kỳ Đại hội năm 2030 dự kiến tổ chức tại Doha (Qatar) có thể sẽ được lùi sang năm 2031 và duy trì chu kỳ 4 năm/lần vào các năm lẻ, thay vì năm chẵn như hiện nay.

Ban chấp hành của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã thông qua ý tưởng trên và sẽ tiếp tục tham vấn các liên đoàn thể thao quốc tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trang chuyên ngành Inside The Games cho biết đề xuất này đã được thảo luận tại cuộc họp của OCA ở thành phố nghỉ dưỡng Tam Á (Trung Quốc), nơi đang đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á.

Đại hội Thể thao châu Á là sự kiện thể thao lớn nhất châu lục và thường có số lượng vận động viên tham gia nhiều hơn cả Thế vận hội Olympic./.

(TTXVN/Vietnam+)
Các linh vật của World Cup 2026 ra mắt tại lễ bốc thăm (từ trái sang): Nai sừng tấm Canada, Báo đốm Mexico và Đại bàng đầu trắng Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều mối đe dọa hội tụ trước thềm World Cup 2026

Tranh chấp lao động, giá vé cao, bất ổn địa chính trị cho đến các vấn đề văn hóa-chính trị đang biến sự kiện này thành một phép thử trên toàn quốc với các cấp chính quyền chịu trách nhiệm tổ chức.