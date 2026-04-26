Bảng tổng sắp huy chương ABG 6: Việt Nam giành 2 HCV, nằm trong tốp dẫn đầu

Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành được thành tích cao trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 (Asian Beach Games 2026 - ABG 6).

Sau ba ngày thi đấu, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng, đứng vị trí thứ tư trên tổng số 45 đoàn tham dự.

Hai tấm huy chương Vàng mà thể thao Việt Nam đã giành được tại giải đấu cho đến lúc này đều đến từ môn điền kinh.

Hà Thị Thúy Hằng là vận động viên "mở hàng" huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ hai tại ABG 6, vận động viên Hà Thị Thúy Hằng đã thi đấu xuất sắc để đạt thành tích 6,16m ở nội dung nhảy xa nữ.

Thành tích này giúp vận động viên điền kinh Việt Nam vượt qua hai vận động viên của Sri Lanka (Wikramasinha Arachchi - 5m87 và Galabadage I - 5m83) để giành huy chương Vàng.

Hà Thị Thúy Hằng giành huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. (Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Tiếp nối thành công của Hà Thị Thúy Hằng, Phạm Văn Nghĩa cũng đã thi đấu thành công để giành huy chương Vàng nội dung nhảy xa nam trong ngày thi đấu chính thức thứ ba.

Ở nội dung này, Phạm Văn Nghĩa phải cạnh tranh với 12 vận động viên, trong đó đáng chú ý là Tao Yege, niềm hy vọng lớn của chủ nhà Trung Quốc.

Bất chấp áp lực không nhỏ, Phạm Văn Nghĩa vẫn nhập cuộc tự tin, thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thành công 5/6 lượt nhảy. Đáng chú ý, ở lượt nhảy thứ 2, vận động viên sinh năm 2001 đã đạt thành tích ấn tượng 7,44m, qua đó tạo ra áp lực không nhỏ với các vận động viên cạnh tranh.

Thành tích này giúp Phạm Văn Nghĩa xuất sắc giành được huy chương Vàng nhảy xa, hơn vận động viên chủ nhà Tao Yege 3cm.

Trong khi đó, vận động viên Miranda Jayathra Sampath của Sri Lanka kết thúc bài thi với thành tích 7,37m để giành Huy chương Đồng.

Với thành tích ấn tượng từ Hà Thị Thúy Hằng và Phạm Văn Nghĩa, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã sớm hoàn thành chỉ tiêu giành 2 huy chương Vàng tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Thành tích này là động lực không nhỏ để các vận động viên Việt Nam thi đấu đạt thành tích cao trong những ngày thi đấu tiếp theo tại đại hội.

Cùng với thành công đến từ điền kinh, các vận động viên Đội tuyển Đua thuyền cũng đã mang về cho đoàn Việt Nam 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Đội tuyển đua thuyền rồng Việt Nam đã giành tấm huy chương Bạc ở nội dung 100m thuyền 12 người nữ, sau cuộc cạnh tranh nghẹt thở với đội chủ nhà Trung Quốc.

Các tay chèo của Việt Nam gồm có Thanh Thủy, Ngọc Uyên, Hải Ánh, Lại Thị Thúy, Bùi Thị Yến, Ngọc Diễm, Ma Thị Thương, Diệp Thị Thúy, Nguyễn Thị Tâm, Phương Minh, Nguyễn Thị Lời, Hồ Thị Ne và Lan Anh.

Tấm huy chương Đồng mà Đội tuyển đua thuyền rồng Việt Nam giành được đến từ nội dung 200m thuyền 12 nữ.

Trong ngày thi đấu hôm nay (26/4), đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đón tin vui tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành huy chương Bạc.

Nguyễn Huy Hoàng và Mai Trần Tuấn Anh sau khi kết thúc bài thi.

Ở nội dung bơi đường dài 5km dành cho nam, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đã về thứ 2 với thành tích 53 phút 53 giây 02, chỉ thua vận động viên Zhang Ziyang của chủ nhà Trung Quốc ở những khoảnh khắc cuối cùng.

Cũng ở nội dung này, tuyển thủ trẻ Mai Trần Tuấn Anh đã thi đấu tốt để giành huy chương Đồng với thành tích 53 phút 56 giây 03.

Trước đó, Võ Thị Mỹ Tiên là người "mở hàng" cho đội tuyển bơi Việt Nam với tấm huy chương Đồng ở nội dung 5km nữ.

Như vậy, tính đến 15g30 ngày 26/4, đoàn Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương./.

