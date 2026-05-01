World Cup 2026: “Ông lớn dầu khí” Saudi Arabia trở thành nhà tài trợ hàng đầu

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco - doanh nghiệp năng lượng lớn nhất thế giới - đã trở thành một trong những nhà tài trợ hàng đầu của FIFA World Cup 2026.

Thỏa thuận trị giá ước tính khoảng 400 triệu USD giúp Aramco xuất hiện dày đặc trên các nền tảng phát sóng của sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất hành tinh.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thỏa thuận hợp tác toàn cầu kéo dài 4 năm giữa FIFA và Aramco được công bố cuối năm 2024, đưa công ty này vào nhóm nhà tài trợ cao nhất cùng các thương hiệu lớn khác như Adidas, Coca-Cola hay Visa.

Điều này đồng nghĩa logo Aramco sẽ xuất hiện rộng rãi trong suốt World Cup 2026 và cả World Cup nữ 2027. World Cup 2026 sẽ là kỳ giải lớn nhất lịch sử với 48 đội tham gia, 104 trận đấu diễn ra tại 16 sân vận động ở Mỹ, Canada và Mexico.

Quy mô trải rộng khắp lục địa làm gia tăng lo ngại về lượng khí thải do di chuyển bằng đường hàng không của đội bóng và người hâm mộ, trong khi FIFA vẫn liên tục nhấn mạnh cam kết về phát triển bền vững và đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.

Việc hợp tác với một “đại gia” nhiên liệu hóa thạch càng làm dấy lên nghi ngại về tính nhất quán trong thông điệp môi trường của tổ chức bóng đá toàn cầu này.



Theo dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Carbon Majors, Aramco nằm trong nhóm các doanh nghiệp phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, chiếm tới 4,28% tổng lượng khí CO2 toàn cầu vào năm 2024.

Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng việc FIFA hợp tác với tập đoàn này làm suy giảm uy tín của tổ chức trong các cam kết môi trường. Bà Madeleine Orr - giảng viên về sinh thái thể thao tại Đại học Toronto (Canada) - nhận định việc lựa chọn Aramco làm nhà tài trợ “hoàn toàn làm mất đi tính đáng tin cậy” trong các tuyên bố bền vững của FIFA.



Thậm chí, hơn 130 nữ cầu thủ chuyên nghiệp từ 27 quốc gia đã ký thư ngỏ kêu gọi FIFA chấm dứt hợp tác với Aramco, viện dẫn lo ngại về môi trường và nhân quyền. Trong thư, họ ví von: “Thỏa thuận này còn tệ hơn một bàn phản lưới nhà - FIFA chẳng khác nào đổ dầu lên sân rồi châm lửa.”



Trước sức ép dư luận, FIFA khẳng định sẽ áp dụng nhiều biện pháp giảm phát thải trong kỳ World Cup tới, bao gồm sử dụng phương tiện hybrid, khuyến khích giao thông công cộng và trồng hàng nghìn cây xanh tại các thành phố đăng cai.

Theo FIFA, phần lớn doanh thu, dự kiến đạt khoảng 14 tỷ USD trong chu kỳ 2027-2030, sẽ được tái đầu tư vào phát triển bóng đá toàn cầu, bao gồm hỗ trợ các liên đoàn thành viên và thúc đẩy bóng đá nữ.



Về phía mình, Aramco coi đây là cơ hội tăng cường hiện diện toàn cầu và tái định vị hình ảnh như một công ty năng lượng toàn diện, không chỉ giới hạn ở nhiên liệu hóa thạch.

Tập đoàn này cũng cho biết đang đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng sạch như điện Mặt Trời, điện gió và hydro xanh, dù phần lớn nhằm giảm phát thải trong hoạt động nội bộ.



Một số chuyên gia tiếp thị thể thao cho rằng việc doanh nghiệp dầu khí tài trợ các sự kiện lớn không phải là điều bất thường và quy mô tài trợ của Aramco phù hợp với tầm vóc World Cup, chỉ chiếm phần nhỏ so với lợi nhuận hơn 100 tỷ USD mà công ty này ghi nhận năm 2025./.

