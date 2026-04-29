Dấu hỏi lớn đằng sau sự hồi sinh của môn golf tại Singapore

Singapore Open là một giải đấu lớn với tuổi đời hơn 65 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giải golf danh giá này phải đối mặt với không ít thăng trầm.

Từng được tổ chức thường niên từ năm 1961 và nhận sự hậu thuẫn của các tập đoàn lớn như Barclays, SMBC hay Kweichow Moutai, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, giải đã nhiều lần bị gián đoạn do thiếu nhà tài trợ chính. Đáng chú ý, năm 2021, giải đã bị hủy vì dịch COVID-19.

Việc giải được khôi phục vào năm ngoái sau ba năm vắng bóng là một tín hiệu tích cực đối với những người đam mê môn thể thao quý tộc này ở Singapore. Tuy nhiên, điều này đặt ra một câu hỏi: liệu Singapore Open có thể duy trì sự ổn định và phát triển bền vững trong những năm tới hay không?

Nhiều thập kỷ trước, Laguna National Golf Resort Club từng đăng cai chuỗi sự kiện Singapore Masters, với sự góp mặt của các golfer hàng đầu thế giới như Phil Mickelson, Pádraig Harrington, Rory McIlroy, Adam Scott và Ángel Cabrera.

Tuy nhiên, Singapore Open năm nay chỉ có sự góp mặt của những tên tuổi ít nổi bật hơn như Ham Jeong-woo - người đã giành chức vô địch tại giải đấu này - cùng với Ekpharit Wu, Gaganjeet Bhullar và Travis Smyth.

Sự thay đổi này phản ánh những biến chuyển sâu sắc trong bộ môn golf ở Singapore. Trong hơn một thập kỷ qua, quốc đảo vốn có quỹ đất khá hạn chế này đã liên tục đối mặt với làn sóng cắt giảm số lượng sân golf.

Nhiều sân golf lớn như Jurong Country Club, Raffles Country Club và Marina Bay Golf Course đã bị đóng cửa. Ngay cả Singapore Island Country Club cũng sắp mất sân Bukit.

Trong tương lai gần, làn sóng đóng cửa sân golf vẫn chưa dừng lại. Orchid Country Club, Warren Country Club và sân công cộng tại Mandai dự kiến sẽ bị đóng cửa vào cuối thập kỷ này. Tanah Merah Country Club cũng có nguy cơ phải nhường một phần đất cho việc mở rộng sân bay vào năm 2035. Đến năm 2040, Singapore có thể chỉ còn lại một số ít câu lạc bộ như Sentosa Golf Club, Seletar Country Club và Sembawang Country Club.

Đối với các golfer ở Singapore, làn sóng đóng cửa sân golf đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc khả năng duy trì thú vui này. Giờ đây, việc đặt giờ chơi ngày càng khó hơn. Nhiều người phải dậy từ rất sớm để “canh” đặt chỗ, thậm chí đến trực tiếp từ trước bình minh. Không ít golfer phải sang Johor hoặc quần đảo Riau để chơi, khiến golf dần trở thành hoạt động mang tính “xuất ngoại” thay vì trong nước.

Sân Serapong của câu lạc bộ Sentosa. (Ảnh: The Business Times)

Điều này tạo nên một nghịch lý rõ rệt. Đại dịch năm 2020 từng khiến số người chơi golf tăng mạnh khi mọi người tìm đến các hoạt động ngoài trời. Golf từ chỗ bị xem là môn thể thao dành cho giới thượng lưu đã trở nên phổ biến hơn. Thế nhưng, đúng lúc nhu cầu tăng thì nguồn cung lại giảm.

Trong bối cảnh đó, golf có thể sẽ quay trở lại vị thế cũ: một môn thể thao mang tính đặc quyền, nơi các câu lạc bộ tư nhân chiếm ưu thế và người chơi chủ yếu là những người có điều kiện. Điều này đi ngược lại nỗ lực mở rộng phong trào của Hiệp hội Golf Singapore.

Dĩ nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là Singapore có quỹ đất khá hạn chế. Trong khi đó, các sân golf thường chiếm diện tích lớn, vốn có thể dùng cho nhà ở, hạ tầng hoặc không gian công cộng. Nhưng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải “được cái này, mất cái kia." Golf mang lại những giá trị khó thay thế: kết hợp vận động thể chất với giao lưu xã hội, đồng thời là một trong số ít môn có thể chơi tốt ngay cả đối với người cao tuổi. Điều đặc biệt quan trọng trong một xã hội đang già hóa nhanh.

Bài toán đặt ra vì thế không phải là có nên duy trì golf hay không, mà là làm thế nào để dung hòa giữa phát triển đô thị và nhu cầu thể thao. Một cách tiếp cận cân bằng hơn có thể giúp duy trì hệ thống sân công cộng với chi phí hợp lý, ngay cả khi một phần quỹ đất được tái quy hoạch. Các câu lạc bộ tư nhân cũng có thể được khuyến khích mở cửa cho công chúng vào thời điểm ít khách.

Mặt khác, Hiệp hội Golf Singapore cũng có thể đẩy mạnh các chương trình tại trường học và cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng là golf phải là một môn thể thao dễ tiếp cận đối với đa số người Singapore, chứ không phải đặc quyền của một nhóm nhỏ./.