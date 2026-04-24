Khoảng 4.000 vận động viên dự giải Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng

Chiều 24/4, tại thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty TNHH Liên kết America & Asia và các đơn vị liên quan tổ chức công bố Giải Pickleball World Cup 2026.

Theo Ban Tổ chức, đây là lần đầu tiên giải đấu Pickleball World Cup được tổ chức tại châu Á, đồng thời Đà Nẵng được lựa chọn là địa điểm đăng cai kỳ World Cup lần thứ 3. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Dự kiến, giải đấu diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9/2026 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và các cụm sân đạt chuẩn trên địa bàn thành phố, thu hút khoảng 4.000 vận động viên đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng cho biết, việc đăng cai giải đấu không chỉ là niềm vinh dự mà còn khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn của địa phương. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế thể thao.

Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương tiên phong phát triển phong trào Pickleball tại Việt Nam, đồng thời là nơi đầu tiên thành lập Liên đoàn Pickleball cấp thành phố vào tháng 3/2025.

Trước đó, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao quốc tế như: Ironman, Marathon quốc tế Đà Nẵng, giải golf châu Á... tạo tiền đề thuận lợi cho việc đăng cai giải đấu lần này.

Ông Hercilio Cabieses, Giám đốc điều hành Pickleball World Cup cho biết, giải đấu gồm hai hạng mục thi đấu là quốc gia và cá nhân, với nhiều nội dung theo độ tuổi và trình độ chuyên môn.

Theo ông Hercilio Cabieses, Đà Nẵng sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại cùng sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, đáp ứng tốt các yêu cầu tổ chức một sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế.

Ban Tổ chức cam kết phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm đảm bảo giải đấu diễn ra chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Giải Pickleball World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới, đồng thời đưa Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm Pickleball của khu vực và quốc tế./.

