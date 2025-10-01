Gần 700 vận động viên tranh tài tại Giải VTV A. O. SMITH Pickleball Open 2025

Ngày 1/10, Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TD Media phối hợp tổ chức Lễ công bố Giải VTV A. O. SMITH Pickleball Open 2025, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của bộ môn Pickleball tại Việt Nam.

Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 24/10 đến 26/10/2025, tại cụm sân Happyland (139 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội) do Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam và TD Media đồng tổ chức, với sự điều hành chuyên môn của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cùng sự đồng hành truyền thông và phối hợp thực hiện của Vietcontent.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam kỳ vọng VTV A. O. SMITH Pickleball Open 2025 sẽ góp phần lan tỏa, phát triển phong trào Pickleball Việt Nam.

"Pickleball là môn thể thao dù mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng đã thu hút đông đảo người chơi nhờ dễ tiếp cận. Bên cạnh việc tạo sân chơi cho các vận động viên, Ban Tổ chức giải cũng sẽ gây quỹ từ thiện ủng hộ Quỹ Tấm lòng Việt - hoạt động nhân văn hướng tới cộng đồng của giải đấu," ông Đinh Đắc Vĩnh chia sẻ.

Ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: vietcontent)

Năm nay, giải đấu quy tụ gần 700 vận động viên trong và ngoài nước, tranh tài ở 11 nội dung thi đấu, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng. Giải mở rộng cho tất cả các vận động viên nam, nữ có đủ sức khỏe, không vi phạm pháp luật, bao gồm cả các vận động viên nước ngoài.

Các nội dung thi đấu tại giải bao gồm: Đôi Open (Đôi nam, đôi nam nữ); Đôi phong trào dưới 35 tuổi (Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ); Đôi phong trào trên 35 tuổi (Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ); Đôi nghệ sĩ, người nổi tiếng, doanh nhân (Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ).

Ngoài ra, giải còn hứa hẹn có sự góp mặt của nhiều tay vợt nổi tiếng như Nguyễn Đắc Tiến, Nguyễn Anh Thắng (Anh Chú Pickleball), những tay vợt trẻ nổi bật góp phần khẳng định chất lượng và sức hấp dẫn của giải đấu.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, MC, người nổi tiếng và doanh nhân, góp phần lan tỏa bộ môn pickleball đến đông đảo công chúng. Toàn bộ giải đấu áp dụng Luật thi đấu Pickleball USA, khẳng định uy tín và chuyên môn theo chuẩn quốc tế.

