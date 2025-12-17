Xạ thủ Trịnh Thu Vinh lập 'poker' huy chương Vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của mình để giành tấm huy chương Vàng ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại SEA Games 33.

Ở chung kết nội dung này, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang tạo nên màn cạnh tranh huy chương kịch tính khi cả hai cùng đạt 34 điểm, đồng thời cùng phá kỷ lục SEA Games.

Kết quả này buộc hai xạ thủ của Bắn súng Việt Nam phải bước vào loạt shoot-off (bắn 5 viên đạn), quyết định tấm huy chương Vàng.

Ở loạt bắn này, Thu Vinh liên tục để người đồng đội dẫn trước, nhưng cuối cùng vẫn ngược dòng thắng 3-2 để giành huy chương Vàng cá nhân 25m súng ngắn thể thao.

Thành tích này giúp xạ thủ Trịnh Thu Vinh khẳng định vị thế ngôi sao số một của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33 với 4 huy chương Vàng cùng việc phá 3 kỷ lục.

Trịnh Thu Vinh (phải) và Nguyễn Thùy Trang hai lần so kè tranh huy chương Vàng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trước đó, Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng giành huy chương Vàng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ với 1.711 điểm, phá kỷ lục SEA Games.

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ, Trịnh Thu Vinh cũng đã vượt qua Nguyễn Thùy Trang với 242,7 điểm để đoạt huy chương Vàng, đồng thời phá kỷ lục SEA Games.

Tấm huy chương Vàng còn lại của Thu Vinh là ở nội dung 25m súng ngắn đồng đội nữ khi cùng Nguyễn Thùy Dung và Nguyễn Thùy Trang giành chiến thắng.

Ngoài 4 huy chương Vàng, tại SEA Games 33, nữ xạ thủ sinh năm 2000 còn giành được 1 huy chương Bạc nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp./.

