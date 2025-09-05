Đà Nẵng: Giám sát một loạt sân Pickleball gây tiếng ồn quá mức cho khu dân cư

Ngày 5/9, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt động của các sân Pickleball tại khu vực làng Euro 2 sau khi nhận được phản ánh của người dân về tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Theo phản ánh, các sân Pickleball tại đây bắt đầu mở cửa từ 5 giờ 30 sáng đến 23 giờ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc nghỉ ngơi của cư dân. Đặc biệt, sân Pickleball Zone 43, địa chỉ 40 Giáng Hương 3, thường có người chơi phát ra tiếng la hét lớn trong quá trình tập luyện, khiến nhiều hộ dân phải kiến nghị điều chỉnh giờ giấc hoạt động.

Ngay sau khi nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân đã cử cán bộ kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, cơ sở kinh doanh tại sân Pickleball cho biết giờ hoạt động buổi sáng từ 5 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 21 giờ. Đoàn kiểm tra đã đề nghị chủ cơ sở treo bảng thông báo về thời gian hoạt động, các quy định về đậu xe, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Biên bản nhắc nhở đã được lập và chủ cơ sở cam kết thực hiện đúng theo yêu cầu.

Sân Pickleball Zone 43 tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân cho biết, trong thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin, khu dân cư và cán bộ cảnh sát khu vực sẽ tiếp tục giám sát hoạt động của các sân Pickleball. Nếu phát hiện vi phạm, Ủy ban Nhân dân phường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật để đảm bảo đời sống sinh hoạt bình thường cho người dân./.