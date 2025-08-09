Thể thao

Sôi động giải Pickleball tại Lào chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Giải Pickleball không chỉ tạo nên một sân chơi bổ ích mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình cảm giữa người Việt và người Lào đang cùng sống và làm việc trên đất nước Triệu Voi.

Xuân Tú-Bá Thành
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trao giải cho các đội đạt giải. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chiều 8/8, tại Thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Giải thi đấu giao lưu Pickleball nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Phát biểu tại lễ khai mạc giải đấu, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm khẳng định, giải đấu là dịp để cộng đồng người Việt giao lưu, chia sẻ, tăng cường tinh thần đoàn kết.

Đồng thời, sự tham gia giải đấu của các cán bộ người Lào càng làm nổi bật tình hữu nghị bền chặt, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt-Lào, được thể hiện rõ nét không chỉ qua những mối quan hệ ngoại giao, chính trị mà còn trong đời sống văn hóa, thể thao thường nhật.

Giải năm nay quy tụ 14 đội nam và 5 đội nữ, đến từ nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Lào. Các trận đấu diễn ra trong không khí hào hứng, vui tươi và chan hòa tình thân.

Những tiếng cười, những cái bắt tay nồng hậu sau mỗi trận đấu, đặc biệt là sự cổ vũ sôi nổi của khán giả hai nước, đã làm nên một ngày hội thể thao đúng nghĩa.

Với những pha bóng quyết liệt, đầy tinh thần thể thao cùng với sự mong muốn giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giải Pickleball không chỉ tạo nên một sân chơi bổ ích, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình cảm giữa người Việt và người Lào đang cùng sống và làm việc trên đất nước Triệu Voi.

Khép lại giải đấu, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc như được thắp lên trong trái tim mỗi người tham dự.

Giải Pickleball lần này không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà còn là biểu tượng sinh động của tình yêu quê hương, sự gắn bó và niềm tự hào dân tộc của cộng đồng người Việt tại Lào, những người con xa Tổ quốc nhưng luôn hướng về đất mẹ bằng tất cả tấm lòng./.

ttxvn-pickleball-quoc-khanh-viet-nam-tai-lao-2.jpg
Các đội tham gia giải. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
