Tổ chức đợt cao điểm các hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố về tổ chức đợt cao điểm các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội.

Đồng thời với việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm các hoạt động chào mừng ở cơ sở và khu dân cư trong cả nước.

Việc tổ chức các hoạt động trong khu dân cư nhằm tạo không khí hồ hởi, phấn khởi, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở, xây dựng khu dân cư "đoàn kết, ấm no, hạnh phúc." Thời gian tổ chức đợt cao điểm các hoạt động trong khoảng từ ngày 10/8 đến 10/9/2025.

Các hoạt động được thực hiện gồm: Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đồng loạt treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan khu dân cư, đường làng, ngõ phố sáng, xanh, sạch đẹp đẽ chào mừng lễ kỷ niệm; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tri ân các gia đình có công với nước, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn; tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động, hội thi, liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi trong khu dân cư.

Cùng đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức biểu dương, khen thưởng, tri ân những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; tổ chức tọa đàm ôn lại lịch sử, nêu bật ý nghĩa to lớn của Cuộc Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, giới thiệu những thành tựu đổi mới của đất nước, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng khu dân cư "đoàn kết, ấm no, hạnh phúc" (có thể tổ chức ở từng khu dân cư, liên khu dân cư hoặc ở cấp xã); triển khai các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống nhân dân, các hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội; tập trung hoàn thành và tổ chức bàn giao, khánh thành các công trình an sinh xã hội, nhà đại đoàn kết, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trước ngày 31/8/2025; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu các cơ quan trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ban Công tác xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Công tác Công đoàn, Ban Công tác Nông dân, Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Ban Công tác Phụ nữ, Ban Công tác Cựu chiến binh) theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kịp thời báo cáo.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố ban hành hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đến cấp xã và khu dân cư, lưu ý các địa phương đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và từ nguồn xã hội hóa; lập kế hoạch, đề xuất các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu tham dự các hoạt động trong khu dân cư tiêu biểu; sưu tầm, biên tập tài liệu về ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 gần với thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cấp tỉnh, cấp xã tạo điều kiện, phối hợp hỗ trợ các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn kinh phí để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trên địa bàn.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai và báo cáo kết quả hoạt động cao điểm về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 15/9/2025./.

