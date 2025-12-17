SEA Games 33: Bơi Việt Nam giành 6 HCV, xếp hạng 2 toàn đoàn

Đội tuyển bơi Việt Nam kết thúc các nội dung bơi trong nhà ở SEA Games 33 với thành công đáng kể khi giành 25 huy chương, trong đó có 6 huy chương vàng và xếp hạng 2 toàn đoàn.

Với 6 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 10 huy chương đồng giành được ở SEA Games 33, đội bơi trong nhà của Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước khi bắt đầu chiến dịch săn huy chương tại Thái Lan.

Khép lại các nội dung bơi trong hồ tại SEA Games 33, đội tuyển bơi Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ với thành tích giành 6 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, đạt chỉ tiêu ban đầu đặt ra là giành từ 5 đến 7 huy chương vàng.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ 6 tấm huy chương vàng của tuyển bơi Việt Nam đều đến từ các “kình ngư” nam.

Những gương mặt mang về huy chương vàng cho đội tuyển bơi của Việt Nam gồm Nguyễn Huy Hoàng ở cự ly 1.500m tự do, Phạm Thanh Bảo với cú đúp vàng ở các nội dung 100m và 200m ếch, Trần Hưng Nguyên tại nội dung 200m hỗn hợp, Nguyễn Quang Thuấn ở cự ly 400m hỗn hợp, cùng chiến thắng ở nội dung 4x200m tiếp sức hỗn hợp nam với sự góp mặt của Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Trần Văn Nguyễn Quốc và Nguyễn Viết Tường.

Những tấm huy chương vàng này không chỉ khẳng định vị thế của bơi lội nam của Việt Nam trong khu vực mà còn cho thấy sự kế thừa và bổ sung lực lượng đang diễn ra khá hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, các “kình ngư” nữ vẫn chưa thể chạm tới vinh quang cao nhất khi chưa giành được huy chương vàng nào. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể, đội bơi nữ hoàn toàn có quyền hài lòng.

Tại SEA Games 32, các vận động viên nữ của Việt Nam giành được 3 huy chương đồng. Ở SEA Games 33, thành tích đã được cải thiện rõ rệt với 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đặc biệt, hai tấm huy chương đồng ở các nội dung tiếp sức 2x200m tự do và 4x100m hỗn hợp đã mang đến những bất ngờ thú vị, khi các cô gái Việt Nam vượt qua đối thủ được đánh giá rất cao là Singapore để giành những tấm huy chương mang ý nghĩa lịch sử.

Xét về lực lượng nòng cốt, bộ ba Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo tiếp tục đóng vai trò trụ cột của đội tuyển bơi Việt Nam. Huy Hoàng vẫn duy trì phong độ ổn định, thể hiện bản lĩnh của một đầu tàu ở các cự ly dài.

Phạm Thanh Bảo, "hoàng tử ếch" của Bơi Việt Nam, tiếp tục khẳng định sự thống trị ở các nội dung bơi ếch tại đấu trường SEA Games. Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt sau những tiếc nuối khi đánh rơi một số huy chương vàng ở kỳ đại hội trước.

Bên cạnh các trụ cột, sự trưởng thành của những gương mặt trẻ cũng mang đến nhiều tín hiệu lạc quan. “Kình ngư” 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc, lần đầu góp mặt ở SEA Games, đã gây ấn tượng mạnh với bộ sưu tập 5 huy chương gồm 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Nguyễn Quang Thuấn, mới 19 tuổi, cũng để lại dấu ấn đậm nét khi giành chiến thắng bất ngờ trước đàn anh Trần Hưng Nguyên ở nội dung 400m hỗn hợp.

Ở đội nữ, Võ Thị Mỹ Tiên là gương mặt nổi bật nhất khi giành tổng cộng 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng ở cả nội dung cá nhân lẫn tiếp sức. Vốn được đánh giá cao ở các giải trong nước nhờ khả năng thi đấu đa dạng, Mỹ Tiên đã thể hiện đúng năng lực khi giành huy chương ở các nội dung 800m tự do, 200m bướm và 400m hỗn hợp.

Ngoài ra, tay bơi trẻ Nguyễn Thúy Hiền, mới 16 tuổi, cũng tạo điểm nhấn khi giành huy chương đồng nội dung 100m bướm, dù phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh đến từ Philippines và Singapore ở nhóm cự ly tốc độ.

Từ nay đến khi SEA Games 33 khép lại, đội tuyển bơi Việt Nam vẫn còn cơ hội giành thêm huy chương vì vẫn còn tranh tài ở các nội dung bơi biển tại Chonburi. Nhưng chỉ tính riêng những gì đã thể hiện ở các nội dung bơi trong hồ cũng đủ để khẳng định rằng bơi Việt Nam đang đi đúng hướng, với sự kết hợp giữa những trụ cột dày dạn kinh nghiệm và lớp kế cận đầy tiềm năng, mở ra nhiều hy vọng tích cực cho tương lai./.

