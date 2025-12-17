Việt Nam áp sát Indonesia trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33

Các vận động viên đang có ngày thi đấu bùng nổ để liên tiếp mang huy chương Vàng SEA Games 33 về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tính đến 18 ngày thi đấu hôm nay (17/12), đoàn thể thao Việt Nam đón "cơn mưa vàng" với 16 tấm huy chương đến từ nhiều môn thi đấu.

Đua thuyền "mở hàng" ấn tượng với ba tấm huy chương Vàng thuộc về Hồ Thị Duy, cặp đôi Hoàng Văn Đạt-Nguyễn Phú và "bộ tứ" Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ.

Bắn súng cũng thăng hoa với cú đúp huy chương Vàng ở nội dung 25m súng ngắn cả đồng đội (Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung và Nguyễn Thùy Trang) lẫn cá nhân (Trịnh Thu Vinh).

Nguyễn Tấn Sang chính là người giành huy chương Vàng đầu tiên cho Pencak silat, để sau đó đến lượt Nguyễn Duy Tuyến cũng thi đấu thành công để giành vàng.

Đội tuyển Vật cũng bước vào thi đấu và ngay lập tức gặt hái thành công với hat-trick vàng đến từ Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Đình Hiếu và Nghiêm Đình Hiếu.

Đấu kiếm cũng lập cú đúp vàng nhờ công Nguyễn Phước Đến và Nguyễn Xuân Lợi. Đội tuyển Muay Thái cũng lập thành tích tương tự với 2 huy chương Vàng của Nguyễn Thị Phương Hậu và Nguyễn Thị Chiều.

Hai tấm huy chương Vàng còn lại thuộc về đội tuyển bóng ném nữ và Trần Đình Thắng của đội tuyển Cử tạ.

Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam bám rất sát đoàn xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương là Indonesia khi chỉ còn ít hơn 6 huy chương Vàng.

Cụ thể, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 64 huy chương Vàng, 65 huy chương Bạc và 91 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Indonesia hiện đang có 70 huy chương Vàng, 82 huy chương Bạc và 84 huy chương Đồng.

Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Thái Lan vẫn đang vững vàng ngôi đầu bảng với 177 huy chương Vàng, 116 huy chương Bạc và 76 huy chương Đồng./.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh lập 'poker' huy chương Vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã có kỳ SEA Games 33 thăng hoa khi giành được 4 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc cùng việc phá 3 kỷ lục Đại hội thể thao Đông Nam Á.