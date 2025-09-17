Lý Hoàng Nam so tài cùng GOAT Ben Johns ở Giải Pickleball Quốc tế tại Việt Nam

Chiều 17/9, Giải Pickleball Quốc tế PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 chính thức công bố Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) là đơn vị đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Danh xưng của giải đấu.



Giải Pickleball PPPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 thuộc hệ thống giải Pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới do PPA Tour (Professional Pickleball Association Tour) tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 30/9 đến 4/10/2025, tại Cung Thể thao Tiên Sơn và Làng Thể thao Tuyên Sơn, thành phố Đà Nẵng, với tổng giá trị giải thưởng 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng).

Là giải đấu quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ben Johns - người được mệnh danh là "GOAT" (Greatest Of All Time - vĩ đại nhất mọi thời) của bộ môn Pickleball với hơn 160 danh hiệu PPA (huy chương Vàng) trong suốt sự nghiệp và nắm giữ vị trí số 1 thế giới trong phần lớn thời gian kể từ năm 2020...; Christian Alshon (hạng 4 thế giới đơn Nam); Tyson McGuffin (hạng 10 thế giới đơn Nam); Kaitlyn Christian (hạng 3 thế giới đơn Nữ)..., PPPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 hứa hẹn sẽ chiêu đãi khán giả Việt Nam những "bữa tiệc thể thao" ấn tượng và khó quên.

Tham gia tranh tài ở giải đấu còn là sự góp mặt của những niềm hy vọng nước chủ nhà Việt Nam: Lý Hoàng Nam (cựu tay vợt tennis số 1 Việt Nam, Á quân đơn Nam MB Vietnam Open 2025); Trịnh Linh Giang (tay vợt Pickleball số 1 châu Á, Vô địch đơn Nam Malaysia Open 2025); Phúc Huỳnh (Vô địch đơn Nam MB Vietnam Open 2025)...

Phát biểu tại sự kiện trước thềm giải đấu, Sofia Phương Anh (Trần Phương Anh) vận động viên sinh năm 2008, là gương mặt trẻ đầy triển vọng của Pickleball Việt Nam nhấn mạnh cô rất háo hức trước cơ hội có lần đầu tiên được thi đấu Pickleball tại một giải đấu quốc tế trên sân nhà.

"Tôi đã có nhiều tháng chuẩn bị cho giải đấu lần này và hy vọng sẽ có thể cống hiến cho khán giả tại Việt Nam những trận đấu chất lượng và hấp dẫn nhất," Sofia Phương Anh chia sẻ.

Tay vợt Sofia Phương Anh (trái) chia sẻ trước thềm giải Pickleball tổ chức tại Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đại diện Ban Tổ chức kỳ vọng PPPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 sẽ góp phần vào sự phát triển lĩnh vực du lịch thể thao và kinh tế thể thao đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch của Đà Nẵng và Việt Nam, nâng tầm vị thế Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ Pickleball thế giới.

Ngoài ra, để mang đến những trải nghiệm độc đáo cho khán giả, Nhà tài trợ MB tổ chức sự kiện MB Exclusive Meet & Greet, mang đến cơ hội giao lưu, chụp ảnh, huấn luyện và nhận được chữ ký của các ngôi sao thể thao hàng đầu quốc tế... sẽ diễn ra vào ngày 1/10/2025 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng./.

